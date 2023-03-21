Фанати дочекалися: Дорофєєва та Кацурін вперше виступили з піснею "Щоб не було"
Українська співачка Надя Дорофєєва та її бойфренд Михайло Кацурін потішили шанувальників виконанням нової пісні "Щоб не було" на концерті у Луцьку.
Про це повідомили на офіційній сторінці dodo_ofk у ТікТок.
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Деталі
Від середини лютого співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) перебуває у благодійному турі "Сенси" містами України. На своєму останньому концерті у Луцьку, який вона переносила через хворобу, вона виконала пісня "Щоб не було" разом зі своїм бойфрендом ресторатором Михайлом Кацуріним.
Публіка активно відреагувала на таку прем'єру.
@dodo_ofk
Нарешті! Ми всі цього чекали🙈🔥 наш inst: dodo_ofk (там багато цікавого😏) #nadyadorofeeva #надядорофеєва #dodo_ofk #dodofamily #рек #fyp #dorofeeva #сенси #щобнебуло @nadyadorofeeva @misha_katsurin♬ оригінальний звук - dodo_ofk
У коментарях під відео у ТікТоці користувачі бурхливо відреагували.
Нагадаємо, наприкінці минулого року співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) презентувала кліп на пісню "Щоб не було", яку записала разом зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним.
Лише за місяць після релізу, кліп на пісню "Щоб не було", в якому Надя та Міша з’явились разом, набрав в YouTube понад 5 мільйонів переглядів та тисячі коментарів під відео.