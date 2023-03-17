Дорофєєва через хворобу перенесла концерт у Луцьку та повідомила про свій стан здоров'я

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA)

Від середини лютого співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) перебуває у благодійному турі "Сенси" містами України. Після 16 концертів артистка не змогла виступити в останньому, який було заплановано у Луцьку.

Про це Дорофєєва повідомила у своїх Instastories.

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За словами співачки, вона дуже чекала на зустріч з шанувальниками в Луцьку. Через погане самопочуття Дорофєєвій довелось перенести концерт на 21 березня. В коментарях Надя отримала чимало побажань скорішого одужання.

"Друзі, всім дякую за підтримку. Тільки зараз трохи прийшла до тями. В мене з позавчора температура. А вчора ще й зверху стався сильний напад мігрені. Все це комбо спрацювало жахливо", — поділилась у соцмережі Дорофєєва.

Відзначимо, що з початку квітня у співачки заплановані концерти за кордоном. Зокрема, у Тбілісі, Варшаві, Тель-Авіві та інших містах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні. Також ми розповідали, що переможця премії "Оскар-2023" прооперували одразу після церемонії.