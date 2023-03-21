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Фанаты дождались: Дорофеева и Кацурин впервые выступили с песней "Чтобы не было"

21 марта 2023 23:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор Миша Кацурин
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинская певица Надя Дорофеева и ее бойфренд Михаил Кацурин порадовали поклонников исполнением новой песни "Чтобы не было" на концерте в Луцке.

Об этом сообщили на официальной странице dodo_ofk в ТикТок.

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Подробности

С середины февраля певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) находится в благотворительном туре "Сенсы" по городам Украины. На своем последнем концерте в Луцке, который она переносила по болезни, она исполнила песня "Чтобы не было" вместе со своим бойфрендом ресторатором Михаилом Кацуриным.

Публика активно отреагировала на такую премьеру.

В комментариях под видео в ТикТоке пользователи бурно отреагировали.

скриншот

Напомним, в конце прошлого года певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) представила клип на песню "Чтобы не было", которую записала вместе со своим бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным.

Только через месяц после релиза, клип на песню "Чтобы не было", в котором Надя и Миша появились вместе, набрал в YouTube более 5 миллионов просмотров и тысячи комментариев под видео.

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