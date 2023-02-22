Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію

Іспанський футболіст Жерар Піке

Іспанський футболіст Жерар Піке пішов від колумбійської співачки Шакіри до 23-річної студентки. Цього не простила йому не тільки артистка, але і її шанувальники.

Про неприємний інцидент для спортсмена та його нової пасії, студентки Клари Чії у своєму сюжеті розповів іспанський телеканал XclusivasTV.

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У мережі стало вірусним відео, в якому Жерар Піке та Клара Чіа поспішно покидають японський ресторан у Барселоні. Парі довелося втекти, бо про це їх попросив господар закладу — великий шанувальник Шакіри. Крім того, офіціанти відмовилися обслуговувати Жерара та Клару. У ролику зіркова парочка намагається якнайшвидше сісти в машину.

В коментарях, деякі користувачі соцмереж порадили власникам ресторанів повісити спеціальні таблички з попередженням для Піке та його дівчини. І влаштувати загальнонаціональний бойкот зірковій парочці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на День святого Валентина Шакіра опублікувала відео, на якому вона миє шваброю підлогу та підспівує хіту SZA Kill Bill, повторюючи слова "Я вб'ю свого колишнього".