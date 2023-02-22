Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі
Іспанський футболіст Жерар Піке пішов від колумбійської співачки Шакіри до 23-річної студентки. Цього не простила йому не тільки артистка, але і її шанувальники.
Про неприємний інцидент для спортсмена та його нової пасії, студентки Клари Чії у своєму сюжеті розповів іспанський телеканал XclusivasTV.
-
На Запоріжжі окупанти розбирають автівки цивільних на запчастини для своєї військової техніки, — Генштаб
-
Путініст Газманов, виступаючи у Лужниках, заклеїв логотип на пуховику за третину мільйона рублів
-
Кіркоров у США, Рудковська в Парижі: Єрмак закликав світ запровадити санкції проти путіністів
-
Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів, — Арахамія
-
Чи можуть призвати всю родину на фронт: юрист розкрив деталі
-
Велику кількість воєнних злочинів зафіксовано на територіях, звільнених від російської окупації, — Костін
-
"Кожний спортсмен — це рупор": Подкопаєва готова бойкотувати Олімпіаду-2024
-
На Львівщині виявили незаконну вирубку дерев на 16 мільйонів гривень
-
Як на потужні вибухи у Маріуполі відреагували маріупольчани та окупанти
-
"Зернова ініціатива" працює всього на 40%: в чому причина
Деталі
У мережі стало вірусним відео, в якому Жерар Піке та Клара Чіа поспішно покидають японський ресторан у Барселоні. Парі довелося втекти, бо про це їх попросив господар закладу — великий шанувальник Шакіри. Крім того, офіціанти відмовилися обслуговувати Жерара та Клару. У ролику зіркова парочка намагається якнайшвидше сісти в машину.
В коментарях, деякі користувачі соцмереж порадили власникам ресторанів повісити спеціальні таблички з попередженням для Піке та його дівчини. І влаштувати загальнонаціональний бойкот зірковій парочці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на День святого Валентина Шакіра опублікувала відео, на якому вона миє шваброю підлогу та підспівує хіту SZA Kill Bill, повторюючи слова "Я вб'ю свого колишнього".