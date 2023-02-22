Фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию

Испанский футболист Жерар Пике

Испанский футболист Жерар Пике ушел от колумбийской певицы Шакиры к 23-летней студентке. Этого не простила ему не только артистка, но и ее поклонники.

О неприятном инциденте для спортсмена и его новой пассии, студентки Клары Чии в своем сюжете рассказал испанский телеканал XclusivasTV.

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В сети стало вирусным видео, в котором Жерар Пике и Клара Чиа поспешно покидают японский ресторан в Барселоне. Паре пришлось сбежать, потому что об этом их попросил хозяин заведения — большой поклонник Шакиры. Кроме того, официанты отказались обслуживать Жерара и Клару. В ролике звездная парочка пытается как можно быстрее сесть в машину.

В комментариях некоторые пользователи соцсетей посоветовали владельцам ресторанов повесить специальные таблички с предупреждением для Пике и его девушки. И устроить общенациональный бойкот звездной парочке.

Напомним, ранее мы писали, что в День святого Валентина Шакира опубликовала видео, на котором она моет шваброй пол и подпевает хиту SZA Kill Bill, повторяя слова "Я убью своего бывшего".