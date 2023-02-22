Фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию: видео стало вирусным в сети
Испанский футболист Жерар Пике ушел от колумбийской певицы Шакиры к 23-летней студентке. Этого не простила ему не только артистка, но и ее поклонники.
О неприятном инциденте для спортсмена и его новой пассии, студентки Клары Чии в своем сюжете рассказал испанский телеканал XclusivasTV.
-
На Запорожье оккупанты разбирают машины гражданских на запчасти для своей военной техники, — Генштаб
-
Путинист Газманов, выступая в Лужниках, заклеил логотип на пуховике за треть миллиона рублей
-
Киркоров в США, Рудковская в Париже: Ермак призвал мир ввести санкции против путинистов
-
Зеленский поддержал петицию о восстановлении декларирования состояния чиновников и депутатов, — Арахамия
-
Могут ли призвать всю семью на фронт: юрист раскрыл детали
-
Большое количество военных преступлений зафиксировано на территориях, освобожденных от российской оккупации, — Костин
-
"Каждый спортсмен — это рупор": Подкопаева готова бойкотировать Олимпиаду-2024
-
Во Львовской области обнаружили незаконную вырубку деревьев на 16 миллионов гривен
-
Как на мощные взрывы в Мариуполе отреагировали мариупольчане и оккупанты
-
"Зерновая инициатива" работает всего на 40%: в чем причина
Подробности
В сети стало вирусным видео, в котором Жерар Пике и Клара Чиа поспешно покидают японский ресторан в Барселоне. Паре пришлось сбежать, потому что об этом их попросил хозяин заведения — большой поклонник Шакиры. Кроме того, официанты отказались обслуживать Жерара и Клару. В ролике звездная парочка пытается как можно быстрее сесть в машину.
В комментариях некоторые пользователи соцсетей посоветовали владельцам ресторанов повесить специальные таблички с предупреждением для Пике и его девушки. И устроить общенациональный бойкот звездной парочке.
Напомним, ранее мы писали, что в День святого Валентина Шакира опубликовала видео, на котором она моет шваброй пол и подпевает хиту SZA Kill Bill, повторяя слова "Я убью своего бывшего".