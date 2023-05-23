Дмитро Комаров показав черговий фейк від росіян – ведучий вказав на нову провокацію

Ведучий "Світ навиворіт" Дмитро Комаров під час інтерв'ю з Володимиром Зеленським в програмі "Рік". Фото: скріншот з YouTube

Відомий український телеведучий, журналіст та ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров присвятив новий пост росіянам. Український ведучий розповів про те, як росіяни зробили фейкову новину з інтерв’ю з начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

Відповідну публікацію Дмитро Комаров розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"Россияне в лучших традициях русской "журналистики" сделали фейковый ролик из нашего интервью с Будановым. Склеили вопрос о том, как поступать после деоккупации Крыма с ответом Буданова из другой части программы – там, где он рассказывает про уничножение некоторвх категорий военных преступников. В итоге видео нарезали так, что в фейковом ролике все стало выглядеть, будто Буданов говорит, что крымчан якобы будут физически уничтожать. Фейковый монтаж и смена вопросов/ответов местами поменял смысл интервью", – написав Дмитро Комаров.

За словами українського журналіста, таким чином росіяни зробили так, щоб їхні громадяни передивилися випуск з Кирилом Будановим повністю. Дмитро Комаров зазначив, що дивлячись цей випуск, росіяни впевнилися, що в їхній країні поширюються фейки.

Ведучий показав оригінал відео, щоб дати зрозуміти, як росіяни зробили фейкову новину з нього.

Ведучий Дмитро Комаров під час інтерв'ю з Кирилом Будановим у програмі "Рік". Фото: скріншот з YouTube

"Кстати, на фейковом видео, за счет фоновой музыки, четко заметны места фейковой склейки. "Скачки" по музыке. Это ответ на вопрос, для чего в таких важных интервью важна музыка: она делает невозможными фейковые склейки и монтаж, не дает нарезать другой смысл. Места склейки всегда будут заметными. А без музыки фейкомёты могут нарезать из готового интервью абсолюно новое. Хоть по слову. И подать своей аудитории, будто оригинал. Специально пишем и публикуем на русском. Отправьте вашим русским знакомым. Пусть знают, как у них делают "новости". Подклитесь этим видео", – також додав український ведучий.

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