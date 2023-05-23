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"Фейковый монтаж": Дмитрий Комаров указал на очередную пропаганду россиян

23 мая 2023 10:58
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дмитрий Комаров показал очередной фейк от россиян – ведущий указал на новую провокацию
Ведущий "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров во время интервью с Владимиром Зеленским в программе "Рік". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский телеведущий, журналист и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров посвятил новый пост россиянам. Украинский ведущий рассказал о том, как россияне сделали фейковую новость из интервью с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым.

Соответствующую публикацию Дмитрий Комаров разместил на своей странице в Instagram.

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"Россияне в лучших традициях русской "журналистики" сделали фейковый ролик из нашего интервью с Будановым. Склеили вопрос о том, как поступать после деоккупации Крыма с ответом Буданова из другой части программы – там, где он рассказывает про уничножение некоторвх категорий военных преступников. В итоге видео нарезали так, что в фейковом ролике все стало выглядеть, будто Буданов говорит, что крымчан якобы будут физически уничтожать. Фейковый монтаж и смена вопросов/ответов местами поменял смысл интервью", – написал Дмитрий Комаров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

По словам украинского журналиста, таким образом, россияне сделали так, чтобы их граждане пересмотрели выпуск с Кириллом Будановым полностью. Дмитрий Комаров отметил, что смотря на этот выпуск, россияне убедились, что в их стране распространяются фейки.

Ведущий показал оригинал видео, чтобы дать понять, как россияне сделали фейковую новость из него.

Дмитрий Комаров
Ведущий Дмитрий Комаров во время интервью с Кириллом Будановым в программе "Рік". Фото: скриншот с YouTube

"Кстати, на фейковом видео, за счет фоновой музыки, четко заметны места фейковой склейки. "Скачки" по музыке. Это ответ на вопрос, для чего в таких важных интервью важна музыка: она делает невозможными фейковые склейки и монтаж, не дает нарезать другой смысл. Места склейки всегда будут заметными. А без музыки фейкомёты могут нарезать из готового интервью абсолюно новое. Хоть по слову. И подать своей аудитории, будто оригинал. Специально пишем и публикуем на русском. Отправьте вашим русским знакомым. Пусть знают, как у них делают "новости". Подклитесь этим видео", – также добавил украинский ведущий.

Напомним, мы писали, что украинский ведущий Дмитрий Комаров показал последствия наводнения в Черниговской области.

Ранее мы рассказывали, что ведущий Дмитрий Комаров показал, где президент Владимир Зеленский живет во время войны.

Также мы сообщали, что журналист Дмитрий Комаров показал засекреченные кадры.

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