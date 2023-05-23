Дмитрий Комаров показал очередной фейк от россиян – ведущий указал на новую провокацию

"Фейковый монтаж": Дмитрий Комаров указал на очередную пропаганду россиян
Известный украинский телеведущий, журналист и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров посвятил новый пост россиянам. Украинский ведущий рассказал о том, как россияне сделали фейковую новость из интервью с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым.
Соответствующую публикацию Дмитрий Комаров разместил на своей странице в Instagram.
"Россияне в лучших традициях русской "журналистики" сделали фейковый ролик из нашего интервью с Будановым. Склеили вопрос о том, как поступать после деоккупации Крыма с ответом Буданова из другой части программы – там, где он рассказывает про уничножение некоторвх категорий военных преступников. В итоге видео нарезали так, что в фейковом ролике все стало выглядеть, будто Буданов говорит, что крымчан якобы будут физически уничтожать. Фейковый монтаж и смена вопросов/ответов местами поменял смысл интервью", – написал Дмитрий Комаров.
По словам украинского журналиста, таким образом, россияне сделали так, чтобы их граждане пересмотрели выпуск с Кириллом Будановым полностью. Дмитрий Комаров отметил, что смотря на этот выпуск, россияне убедились, что в их стране распространяются фейки.
Ведущий показал оригинал видео, чтобы дать понять, как россияне сделали фейковую новость из него.
"Кстати, на фейковом видео, за счет фоновой музыки, четко заметны места фейковой склейки. "Скачки" по музыке. Это ответ на вопрос, для чего в таких важных интервью важна музыка: она делает невозможными фейковые склейки и монтаж, не дает нарезать другой смысл. Места склейки всегда будут заметными. А без музыки фейкомёты могут нарезать из готового интервью абсолюно новое. Хоть по слову. И подать своей аудитории, будто оригинал. Специально пишем и публикуем на русском. Отправьте вашим русским знакомым. Пусть знают, как у них делают "новости". Подклитесь этим видео", – также добавил украинский ведущий.
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