Фільм Лукіча "Люксембург, Люксембург" презентували в столиці: фотозвіт з зіркової прем'єри

Члени знімальної групи на прем'єрі фільму "Люксембург, Люксембург" в Києві. Фото: Kinomania

У столиці відбулась зіркова прем’єра фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", в якому головні ролі зіграли Аміл та Раміл Насірови з гурту "Курган і Agregat". В усіх шістьох залах київського кінотеатру "Оскар" була повна посадка. Понад тисячі глядачів першими в столиці побачили стрічку.

Про це повідомляє Держкіно.

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Зйомки фільму "Люксембург, Люксембург" завершились ще 2021 року. За три дні до початку повномасштабної війни Аміл та Раміл вперше подивились фільм, в якому знімались, а саме — його чорновий монтаж. Фіналізували стрічку вже після 24 лютого в умовах повітряних тривог та блекаутів. Втім, це не завадило міжнародній прем’єрі фільму, яка відбулась на 79-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі у програмі "Горизонти".

Після київської прем’єри на глядачів чекала зустріч з командою фільму, під час якої всі охочі могли поділитися своїми враженнями від стрічки та розпитати у її творців про все найцікавіше зі зйомок.

Під час зустрічі режисер Антоніо Лукіч пригадав, як запропонував братам Насіровим знятися у фільмі — зробив це через месенджер, тож брати довго не бачили його повідомлення. Аміл Насіров розповів, як на зйомках йому довелося доїти козу, але у фінальний монтаж ця сцена не потрапила. А Раміл Насіров запропонував усім, хто хоче поділитися своїми враженнями від фільму, зробити це у вигляді донатів на потреби Збройних сил України, завдяки яким стрічку можуть дивитися глядачі.

Члени знімальної групи фільму "Люксембург, Люксембург" в Києві. Фото: Kinomania

"Світова прем’єра фільму "Люксембург, Люксембург" відбулася у Венеції, українська — у селищі міського типу Близнюки Харківської області, а київська прем’єра проходить сьогодні тут. Змінюються країни і міста, незмінним лишається тільки мій коричневий костюм, в якому я запрошую глядачів у цю емоційну подорож. "Люксембург, Люксембург" — це фільм про нас з вами, звичайних людей, життя яких сповнене як сумних, так і смішних моментів", — підсумував Лукіч.

Уже наступного дня після київської прем’єри команда фільму "Люксембург, Люксембург" вирушила у всеукраїнський тур, під час якого відбудуться спецпокази і зустрічі з творцями в різних містах. Зокрема, в Лубнах (де знімався фільм), Полтаві, Харкові, Одесі, Кам’янці-Подільському, Чернівцях, Івано-Франківську, Львові та Ужгороді.

Шоумен Андрій Бєдняков та один з виконавців головної ролі на прем'єрі фільму "Люксембург, Люксембург" в Києві. Фото: Kinomania

Телеведучий Юрій Горбунов на прем'єрі фільму "Люксембург, Люксембург" в Києві. Фото: Kinomania

Шоумен Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою на прем'єрі фільму "Люксембург, Люксембург" в Києві. Фото: Kinomania

Акторка Ксенія Мішина на прем'єрі фільму "Люксембург, Люксембург" в Києві. Фото: Kinomania

Блогерка Монро на прем'єрі фільму "Люксембург, Люксембург" в Києві. Фото: Kinomania

Глядачі на прем'єрі фільму "Люксембург, Люксембург" в Києві. Фото: Kinomania

Нагадаємо, раніше ми писали, що українську історичну драму "Щедрик" покажуть в Японії на великих екранах. Також ми розповідали, що блогер Дмитро Комаров презентував дубляж докфільму про війну "Рік" чотирма мовами.