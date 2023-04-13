Фильм Лукича "Люксембург, Люксембург" презентовали в столице: фотоотчет со звездной премьеры

Члены съемочной группы на премьере фильма "Люксембург, Люксембург" в Киеве. Фото: Kinomania

В столице состоялась звездная премьера фильма Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", в котором главные роли сыграли Амил и Рамил Насиров из группы "Курган и Agregat". Во всех шести залах киевского кинотеатра "Оскар" была полная посадка. Более тысячи зрителей первыми в столице увидели ленту.

Об этом сообщает Госкино.

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Съемки фильма "Люксембург, Люксембург" завершились еще в 2021 году. За три дня до начала полномасштабной войны Амил и Рамил впервые посмотрели фильм, в котором снимались, а именно его черновой монтаж. Финализировали фильм уже после 24 февраля в условиях воздушных тревог и блекаутов. Впрочем, это не помешало международной премьере фильма, состоявшейся на 79-м Венецианском международном кинофестивале в программе "Горизонты".

После киевской премьеры зрителей ждала встреча с командой фильма, во время которой все желающие могли поделиться своими впечатлениями от ленты и расспросить у ее создателей все самое интересное из съемок.

Во время встречи режиссер Антонио Лукич вспомнил, как предложил братьям Насировым сняться в фильме — сделал это через мессенджер, поэтому братья долго не видели его сообщения.

Амил Насиров рассказал, как на съемках ему пришлось доить козу, но в финальный монтаж эта сцена не попала. А Рамил Насиров предложил всем, кто хочет поделиться своими впечатлениями от фильма, сделать это в виде донатов на нужды Вооруженных сил Украины, благодаря которым фильм могут смотреть зрители.

Члены съемочной группы фильма "Люксембург, Люксембург" в Киеве. Фото: Kinomania

"Мировая премьера фильма "Люксембург, Люксембург" состоялась в Венеции, украинская — в поселке городского типа Близнюки Харьковской области, а киевская премьера проходит сегодня здесь. Меняются страны и города, неизменным остается только мой коричневый костюм, в котором я приглашаю зрителей в это эмоциональное путешествие "Люксембург, Люксембург" — это фильм о нас с вами, обычных людях, жизнь которых полна как грустных, так и смешных моментов", — подытожил Лукич.

На следующий день после киевской премьеры команда фильма "Люксембург, Люксембург" отправилась во всеукраинский тур, во время которого состоятся спецпоказы и встречи с создателями в разных городах. В частности, в Лубнах (где снимался фильм), Полтаве, Харькове, Одессе, Каменце-Подольском, Черновцах, Ивано-Франковске, Львове и Ужгороде.

Шоумен Андрей Бедняков и один из исполнителей главной роли на премьере фильма "Люксембург, Люксембург" в Киеве. Фото: Kinomania

Телеведущий Юрий Горбунов на премьере фильма "Люксембург, Люксембург" в Киеве. Фото: Kinomania

Шоумен Анатолий Анатолич с супругой Юлой на премьере фильма "Люксембург, Люксембург" в Киеве. Фото: Kinomania

Актриса Ксения Мишина на премьере фильма "Люксембург, Люксембург" в Киеве. Фото: Kinomania

Блогер Монро на премьере фильма "Люксембург, Люксембург" в Киеве. Фото: Kinomania

Зрители на премьере фильма "Люксембург, Люксембург" в Киеве. Фото: Kinomania

Напомним, ранее мы писали, что украинскую историческую драму "Щедрик" покажут в Японии на больших экранах. Также мы рассказывали, что блогер Дмитрий Комаров презентовал дубляж докфильма о войне "Год" на четырех языках.