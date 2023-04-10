Українську історичну драму покажуть в Японії на великих екранах

Жителі Японії в одному з кінотеатрів. Фото: japanupclose.web-japan.org

На початку року в український прокат вийшла довгоочікувана історична драма "Щедрик". Вона розповідає про долі трьох різних за національністю родин: українців, поляків та євреїв, яких об’єднало спільне горе — війна.

Тепер стрічку зможуть побачити й в Азії, повідомляє Посольство України в Японії у Facebook.

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"Раді анонсувати всеяпонський показ української історичної драми "Щедрик" (Carol of the Bells) режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської, що відбудеться 7 липня цього року", — йдеться в офіційній заяві".

Список міст, в яких покажуть стрічку, з’явиться у мережі пізніше.

Японський постер історичної драми "Щедрик". Фото: Fscebook/ukr.embassy.japan

Сюжет фільму

На межі зіткнення імперій, у безвиході окупації та пастці Другої світової війни опинилися три родини, які живуть під одним дахом. Українська, єврейська та польська сім’ї однаково відчули на собі утиски як Третього Рейху, так і карального режиму СРСР.

У безвиході поневолення українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів, та самовіддано оберігає їх, наче власну донечку Ярославу. Дівчинка понад усе мріє примирити увесь світ завдяки українському "Щедрику", який намагаються стерти з її пам’яті. Та слова святкової пісні ведуть до світла у суцільному мороці німецького та радянського поневолення.

Фільм створено за фінансової підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та Державного агентства України з питань кіно. Дистрибуцію фільму проводить FILM.UA Distribution та Кіноманія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця телешоу "Голос країни" Оксана Муха та Леньо з KOZAK SYSTEM випустили кліп на саундтрек до фільму "Щедрик". Також ми розповідали, що український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" очолив французький кінопрокат в перший день релізу.