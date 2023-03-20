Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Фільм української режисерки покажуть на кінофестивалі з прав людини у Гаазі arrow

Фільм української режисерки покажуть на кінофестивалі з прав людини у Гаазі

20 березня 2023 13:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кадр з фільму "Я і Фелікс"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На Міжнародному кінофестивалі з прав людини Movies that Matter, який проходитиме у нідерландському місті Гаага, покажуть фільм "Я і Фелікс" української режисерки Ірини Цілик.

Про це повідомляє Держкіно. 

Читайте також:

Деталі 

"Я і Фелікс" (міжнародна назва "Rock. Paper. Grenade") розповідає про хлопця Тимофія, що живе у провінційному українському місті у 1990-х. Його сім'я — це вічно втомлена мама, переважно відсутній батько і бабуся, що має дивного бойфренда на ім'я Фелікс. Він колишній контррозвідник, ветеран війни в Афганістані, алкоголік, який має ПТСР. Але коли він тверезий, це найбільш розумна і харизматична людина з усіх, кого Тимофій знає.

Головні ролі у фільмі зіграли український письменник Юрій Іздрик, а також 10-річний Андрій Чередник (син Ірини Цілик і Артема Чеха) та 17-річний Владислав Балюк. 

Світова прем'єра стрічки, знятої за мотивами автобіографічного роману Артема Чеха "Хто ти такий?", відбулась на Варшавському міжнародному кінофестивалі, а національна — в межах українського конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю.

Цього року кінофестиваль з прав людини Movies that Matter пройде з 24 березня по 1 квітня. Організатори впевнені, що кіно як вид мистецтва має неабиякий вплив на суспільство, тож у свої програми обирають фільми, які висвітлюють тему прав людини та людської гідності. 

Цьогоріч добірка фестивалю включає фільми, в яких фігурують наративи, пов'язані з Україною та Іраном. Загалом в програмах Movies that Matter представлено понад 80 робіт з різних країн. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співпродюсер  фільму фільм "Будинок зі скалок", знятий у копродукції з Україною, розповів про залаштунки премії "Оскар-2023".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:31 Рибалки Одещини почали вилов дунайського оселедця

15:29 Данілов назвав умову успішної реалізації "мирного плану" Китаю

Новина з фото

15:21 Олег Скрипка відіграв чотири концерти під Бахмутом: враження фронтмена "Воплі Відоплясова"

15:19 Дружина Усика розповіла, що окупанти зробили з їхнім будинком

15:16 РФ знову погрожує зупинити "зернову угоду" та висуває умови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

15:02 Найщасливіші країни світу на 2023 рік: перелік

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Новина з фото

14:57 Зірки серіалу "Усі жінки відьми" об'єдналися на світському заході: хто з акторок не прийшов

14:54 На Миколаївщині в полі підірвався трактор

14:40 Передавав дані про ЗСУ та очікував на окупацію Одеси

Новина з відео

14:10 Нова частина фільму "Шазам" не виправдала очікування продюсерів: збори в перший вікенд

Новина з відео

13:33 путіну в Маріуполь привезли його звичну масовку, а місцеві жителі кричали про показуху

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публічно заспівав у караоке на честь ірландського національного свята: відео

Новина з відео

11:02 Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя

Новина з відео

11:00 День весняного рівнодення 2023: красиві привітання та листівки з побажаннями миру та щастя

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

10:06 У Житомирі вперше зробили трансплантацію серця: результати надскладної операції

Новина з відео

08:21 ​У Колумбії розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Новина з відео

06:30 Неділя в УПЛ: перемоги Шахтаря, Чорноморця та Миная

Новина з відео

22:15 Окупанти на фронті закінчують життя самогубством: аудіоперехоплення

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:00Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Актуальне по темі

None 20 Березень 15:30

Рибалки Одещини почали вилов дунайського оселедця

None 20 Березень 15:29

Данілов назвав умову успішної реалізації "мирного плану" Китаю

None 20 Березень 15:20

Олег Скрипка відіграв чотири концерти під Бахмутом: враження фронтмена "Воплі Відоплясова"

None 20 Березень 15:19

Дружина Усика розповіла, що окупанти зробили з їхнім будинком

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB