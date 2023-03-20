Фільм української режисерки покажуть на кінофестивалі з прав людини у Гаазі

Кадр з фільму "Я і Фелікс"

На Міжнародному кінофестивалі з прав людини Movies that Matter, який проходитиме у нідерландському місті Гаага, покажуть фільм "Я і Фелікс" української режисерки Ірини Цілик.

Про це повідомляє Держкіно.

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"Я і Фелікс" (міжнародна назва "Rock. Paper. Grenade") розповідає про хлопця Тимофія, що живе у провінційному українському місті у 1990-х. Його сім'я — це вічно втомлена мама, переважно відсутній батько і бабуся, що має дивного бойфренда на ім'я Фелікс. Він колишній контррозвідник, ветеран війни в Афганістані, алкоголік, який має ПТСР. Але коли він тверезий, це найбільш розумна і харизматична людина з усіх, кого Тимофій знає.

Головні ролі у фільмі зіграли український письменник Юрій Іздрик, а також 10-річний Андрій Чередник (син Ірини Цілик і Артема Чеха) та 17-річний Владислав Балюк.

Світова прем'єра стрічки, знятої за мотивами автобіографічного роману Артема Чеха "Хто ти такий?", відбулась на Варшавському міжнародному кінофестивалі, а національна — в межах українського конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю.

Цього року кінофестиваль з прав людини Movies that Matter пройде з 24 березня по 1 квітня. Організатори впевнені, що кіно як вид мистецтва має неабиякий вплив на суспільство, тож у свої програми обирають фільми, які висвітлюють тему прав людини та людської гідності.

Цьогоріч добірка фестивалю включає фільми, в яких фігурують наративи, пов'язані з Україною та Іраном. Загалом в програмах Movies that Matter представлено понад 80 робіт з різних країн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співпродюсер фільму фільм "Будинок зі скалок", знятий у копродукції з Україною, розповів про залаштунки премії "Оскар-2023".