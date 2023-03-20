Фильм украинского режиссера покажут на кинофестивале по правам человека в Гааге

Кадр из фильма "Я и Феликс"

На Международном кинофестивале по правам человека Movies that Matter, который пройдет в нидерландском городе Гаага покажут фильм "Я и Феликс" украинского режиссера Ирины Целик.

Об этом сообщает Госкино.

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"Я и Феликс" (международное название "Rock. Paper. Grenade") рассказывает о парне Тимофее, который живет в провинциальном украинском городе в 1990-х. Его семья — это вечно усталая мама, преимущественно отсутствует отец и бабушка, имеющая странного бойфренда по имени Феликс. Он бывший контрразведчик, ветеран войны в Афганистане, алкоголик, имеющий ПТСР. Но когда он трезв, это самый умный и харизматичный человек из всех, кого Тимофей знает.

Главные роли в фильме сыграли украинский писатель Юрий Издрык, а также 10-летний Андрей Чередник (сын Ирины Целик и Артема Чеха) и 17-летний Владислав Балюк.

Мировая премьера фильма, снятого по мотивам автобиографического романа Артема Чеха "Кто ты такой?", состоялась на Варшавском международном кинофестивале, а национальная — в рамках украинского конкурса Одесского международного кинофестиваля.

В этом году кинофестиваль по правам человека Movies that Matter пройдет с 24 марта по 1 апреля. Организаторы уверены, что кино как вид искусства оказывает большое влияние на общество, поэтому в свои программы выбирают фильмы, освещающие тему прав человека и человеческого достоинства.

В этом году подборка фестиваля включает фильмы, в которых фигурируют нарративы, связанные с Украиной и Ираном. Всего в программах Movies that Matter представлено более 80 работ из разных стран.

Напомним, ранее мы писали, что сопродюсер фильма фильм "Дом из заноз", снятый в копродукции с Украиной, рассказал о закулисах премии "Оскар-2023".