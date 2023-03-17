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Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

17 березня 2023 14:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як українці поїхали на Оскар-2023 — цікаві подробиці
Українська команда фільму "Будинок зі скалок" на премії "Оскар-2023"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно у Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Вперше в історії нашої держави до однієї з номінацій потрапив документальний фільм "Будинок зі скалок", знятий у копродукції з Україною. Команда проєкту поїхала до США.

Подробицями премії у своєму Facebook поділився співпродюсер документального фільму Азад Сафаров. 

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Деталі 

За його словами, в української команди не було достатньо коштів не лише на промо і на рекламу фільму, а і взагалі на поїздку до США — на церемонію та адвокаційний тур. В останній момент їх підтримали посольство США в Україні та благодійний фонд Razom for Ukraine.

Завдяки цьому герої фільму особисто на своєму прикладі змогли розповісти американцям про те, як росія руйнує долі українців.  Команда також презентувала у США книгу "Війна голосами дітей".

Окремо Азад Сафаров розповів про дрескод премії "Оскар".

"З початку ми думали їхати на церемонію без нарядів і гламуру, лише в худі і светрах з символікою України. Та нам пояснили, що "Оскар" має свої сурові правила дрескоду. Тоді ми вирішили одягтись виключно у вбрання від українських дизайнерів. Практично всі дали свої речі або безкоштовно, або з великою знижкою", — розповів співпродюсер документального фільму "Будинок зі скалок".

За словами Асада, кілька разів під час церемонії "Оскар" у нього просили віддати або продати брошку, яку члени української делегації одягли всією командою. Це брошка у вигляді будинку зі скалок з розбитих вікон з України з серцем у кольорах нашого прапора. 

"Я авжеж не міг віддати брошку, але ми придумали зробити благодійний аукціон з їх продажу і зібрати кошти дітям на психологічну допомогу", — повідомив Сафаров. 

Про цю благодійну ініціативу співпродюсер пообіцяв розповісти детальніше вже незабаром. Також Азад розкрив ще один цікавий факт з поїздки на премію. Згідно з правилами кіноакадемії, на церемонії зірки та номінанти сидять окремо (на першому поверсі) від гостей та команд номінантів (на балконі). 

"Та щойно стало зрозуміло, що ми не виграли, продюсерка Моніка Хеллстром та режисер фільму Сімон Легерд залишили свої місця і побігли нагору обійняти і підтримати героїв фільму — Маргариту Миколаївну та Ольгу Вікторівну", — підсумував Асадов.  

Про що фільм

"Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії увійшов до номінації "Найкращий документальний фільм". Це стрічка про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку Лисичанська Луганської області, розташованого неподалік лінії фронту. Там вони проводять дев’ять місяців — і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що документалка про російського опозиціонера Олексія Навального обійшла український фільм на премії "Оскар". Також ми розповідали, що режисер та продюсер Олексій Роднянський пояснив, чому Президенту України Володимиру Зеленському не дали виступити на премії "Оскар".

Фото: Facebook/Azad Safarov

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