Фіналістка шоу "Голос країни" з команди Полякової презентувала дебютний сингл: про що він

Співачка Марта Липчей

Наприкінці минулого року на одній з центральних станцій київського метрополітену відбувся суперфінал музичного проєкту "Голос країни-12". Участь в ньому брала і співачка з Ужгорода, Марта Липчей.

На своєму YouTube-каналі вона презентувала дебютний сингл та кліп на неї.

Подробиці

Пісня "Там де ти" стала основою мініфільму про почуття кожного українця після початку повномасштабного вторгнення росії до України. За словами Марти, це історія майже кожної п’ятої української родини: розлука, страждання і випробування.

"Для мене, як для артистки, є важливою місією співати про те, що сьогодні переживає кожен українець, бути голосом свого народу. Я присвячую цю пісню нашим військовим, які боронять нас у війні за нашу незалежність і свободу! Ми дякуємо вам і чекаємо на вас", — прокоментувала прем’єру Липчей.

Ідея і сюжет кліпу належать тренеру з команди "Другий шанс" телешоу "Голос країни-12" та меценату Андрію Мацолі. В березні цього року Марта Липчей підписала контракт з продюсерською компанією "Мюзік бразерз", керівницею якої є Світлана Мацола.

"Коли ми пропрацьовували ідеї, то зрозуміли, що ця ситуація, — розлука родин, є найпоширенішою і найболючішою серед українців. І ми кінематографічно показали те, що пережила українська родина за минулий рік", — підсумувала Марта.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоу "Голос країни" оголосило старт кастингів на 13-й сезон: кого шукають продюсери. Також ми розповідали, що на початку цього року померла учасниця шоу "Голос країни" з команди Святослава Вакарчука, співачка Катерина Давиденко.