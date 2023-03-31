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Финалистка шоу "Голос країни" из команды Поляковой представила дебютный сингл: о чем он

31 марта 2023 12:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Марта Липчей
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого года на одной из центральных станций киевского метрополитена состоялся суперфинал музыкального проекта "Голос країни-12". Участие в нем принимала и певица из Ужгорода, Марта Липчей.

На своем YouTube-канале она представила дебютный сингл и клип на нее.

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Песня "Там де ти" стала основой мини-фильма о чувствах каждого украинца после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. По словам Марты, это история почти каждой пятой украинской семьи: разлука, страдание и испытание.

"Для меня, как для артистки, является важной миссией петь о том, что сегодня переживает каждый украинец, быть голосом своего народа. Я посвящаю эту песню нашим военным, которые защищают нас в войне за нашу независимость и свободу! Мы благодарим вас и ждем вас и ждем вас", - прокомментировала премьеру Липчей.

Идея и сюжет клипа принадлежат тренеру из команды "Второй шанс" телешоу "Голос країни-12" и меценату Андрею Мацоле. В марте этого года Марта Липчей подписала контракт с продюсерской компанией "Мюзик бразерз", руководителем которой является Светлана Мацола.

"Когда мы прорабатывали идеи, то поняли, что эта ситуация, — разлука семей, самая распространенная и болезненная среди украинцев. И мы кинематографически показали то, что пережила украинская семья за прошлый год", — подытожила Марта.

Напомним, ранее мы писали, что шоу "Голос країни" объявило старт кастингов на 13 сезон: кого ищут продюсеры. Также мы рассказывали, что в начале этого года скончалась участница шоу "Голос країни" из команды Святослава Вакарчука, певица Екатерина Давыденко.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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