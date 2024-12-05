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Forbes розсекретив чималі статки 23-річної Ярослави Магучіх

5 грудня 2024 04:00
Марія Покровська - Редактор
Скільки заробляє Ярослава Магучіх — стали відомі статки спортсменки
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp
Марія Покровська - Редактор

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх у свої 23 роки вже побудувала успішну кар'єру. Лише за останній рік легкоатлетка заробила чималий капітал.

Статки спортсменки за рік розсекретило видання Forbes.

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Скільки за рік заробила Ярослава Магучіх

Цей рік став справжнім проривом у спортивній кар'єрі Ярослави. У серпні Магучіх виборола золото зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх у Парижі, встановила світовий рекорд та була визнана найкращою легкоатлеткою в світі.

Ярослава Магучіх на Олімпійських іграх-2024
Ярослава Магучіх на Олімпійських іграх-2024. Фото: instagram.com/rosya_dp

Як повідомив менеджер спортсменки Олександр Крикун, за цей рік Ярослава отримала 265 тисяч доларів призових за усі змагання. 

Однак не лише спорт приносить Магучіх заробіток. 23-річна чемпіонка має декілька крупних рекламних контрактів із відомим брендами, серед яких виробник спортивних товарів Puma, швейцарський виробник годинників Omega та українська мінеральна вода ReO.

Спортсменка Ярослава Магучіх
Спортсменка Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Рекламні інтеграції приносять Ярославі навіть більше, аніж її спортивні досягнення. Лише за цей рік легкоатлетка змогла заробити на співпрацях із брендами від 280 тисяч до 640 тисяч доларів.

Спортсменка Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх для Vogue. Фото: instagram.com/rosya_dp

Раніше стало відомо про приголомшливі статки співачки Аріани Гранде.

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