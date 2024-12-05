Скільки заробляє Ярослава Магучіх — стали відомі статки спортсменки

Forbes розсекретив чималі статки 23-річної Ярослави Магучіх
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх у свої 23 роки вже побудувала успішну кар'єру. Лише за останній рік легкоатлетка заробила чималий капітал.
Статки спортсменки за рік розсекретило видання Forbes.
Скільки за рік заробила Ярослава Магучіх
Цей рік став справжнім проривом у спортивній кар'єрі Ярослави. У серпні Магучіх виборола золото зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх у Парижі, встановила світовий рекорд та була визнана найкращою легкоатлеткою в світі.
Як повідомив менеджер спортсменки Олександр Крикун, за цей рік Ярослава отримала 265 тисяч доларів призових за усі змагання.
Однак не лише спорт приносить Магучіх заробіток. 23-річна чемпіонка має декілька крупних рекламних контрактів із відомим брендами, серед яких виробник спортивних товарів Puma, швейцарський виробник годинників Omega та українська мінеральна вода ReO.
Рекламні інтеграції приносять Ярославі навіть більше, аніж її спортивні досягнення. Лише за цей рік легкоатлетка змогла заробити на співпрацях із брендами від 280 тисяч до 640 тисяч доларів.
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