Три найдорожчі прикраси матері правителя Катару шейха Мози — фото

Шейха Моза. Фото: instagram/mozabintnasser

Дружина шейха Хамада бін Халіфа Аль Тані та мати нинішнього правителя Катару вважається справжньою іконою моди для Сходу. Шейха Моза бінт Насер аль-Міснед завжди має елегантний вигляд, обирає люксові бренди та відома своєю любов'ю до шалено коштовних прикрас.

Про це пише видання Фокус.

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Діамантове кольє Eternity Snake від Cartier

Платинове кольє Eternity Snake виготовили в 1998 році. Спочатку воно було прикрашене двома найбільшими смарагдами у світі вагою 205 і 206 каратів, а також 26 бароковими грушоподібними смарагдами, 3957 діамантами і перлинами, спеціально створеними на честь 150-річчя ювелірного дому.

Однак, для шейха Мози прикрасу змінили. Смарагди замінили на білі діаманти. Королівська особа вдягнула його в 2010 році на заході в Лондоні. Вартість кольє оцінюють у 12 млн доларів.

Діамант "Зірка Півдня"

"Зірка Півдня" — це легендарний камінь, який знайшли в Бразилії у 1853 році. Спочатку алмаз важив 254,5 карата (50,90 г) і був огранований в овальну форму кушона вагою 128,48 карата (25,696 г). Діамант переходив із руки в руки протягом 150 років і лише опісля знайшов своє місце в браслеті для Biennale des Antiquaires 2006 у Парижі.

Шейха Моза вдягнула прикрасу на весільний бенкет спадкоємного принца Йорданії Гусейна і Раджви Аль Саїф у палаці Аль-Гусейнія в Аммані в червні 2023 року.

Кольє Udyana від Cartier

Дружина Шейха у 2021 році вдягнула кольє на виставку в Досі. Назва "Udyana" перекладається, як сад, і демонструє стиль та колірну палітру дизайнів стилю Tutti Frutti 1920-х років. Він створений на основі "квіткових" шедеврів, які правителі Великих Моголів створювали для своїх дружин.

Кольє оправлене в платину і призначене для носіння сімома способами. Шейха Моза може носити з центральним рубіном або без нього, або ж частину прикраси вдягнути, як брошку.

Цінність прикраси у тому, що в ній 67,7-каратний шестикутний рубіновий кулон з гравіюванням з Мозамбіку. Його повністю виконано вручну з використанням техніки, розробленої Моголами в XVII столітті.

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