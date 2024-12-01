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Королева східного стилю — три найдорожчі прикраси Шейха Мози

1 грудня 2024 04:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Три найдорожчі прикраси матері правителя Катару шейха Мози — фото
Шейха Моза. Фото: instagram/mozabintnasser
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Дружина шейха Хамада бін Халіфа Аль Тані та мати нинішнього правителя Катару вважається справжньою іконою моди для Сходу. Шейха Моза бінт Насер аль-Міснед завжди має елегантний вигляд, обирає люксові бренди та відома своєю любов'ю до шалено коштовних прикрас. 

Про це пише видання Фокус.

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Діамантове кольє Eternity Snake від Cartier

Платинове кольє Eternity Snake виготовили в 1998 році. Спочатку воно було прикрашене двома найбільшими смарагдами у світі вагою 205 і 206 каратів, а також 26 бароковими грушоподібними смарагдами, 3957 діамантами і перлинами, спеціально створеними на честь 150-річчя ювелірного дому. 

Однак, для шейха Мози прикрасу змінили. Смарагди замінили на білі діаманти. Королівська особа вдягнула його в 2010 році на заході в Лондоні. Вартість кольє оцінюють у 12 млн доларів. 

Діамант "Зірка Півдня"

"Зірка Півдня" — це легендарний камінь, який знайшли в  Бразилії у 1853 році. Спочатку алмаз важив 254,5 карата (50,90 г) і був огранований в овальну форму кушона вагою 128,48 карата (25,696 г). Діамант переходив із руки в руки протягом 150 років і лише опісля знайшов своє місце в браслеті для Biennale des Antiquaires 2006 у Парижі.

Шейха Моза вдягнула прикрасу на весільний бенкет спадкоємного принца Йорданії Гусейна і Раджви Аль Саїф у палаці Аль-Гусейнія в Аммані в червні 2023 року.

Кольє Udyana від Cartier

Дружина Шейха у 2021 році вдягнула кольє на виставку в Досі. Назва "Udyana" перекладається, як сад, і демонструє стиль та колірну палітру дизайнів стилю Tutti Frutti 1920-х років. Він створений на основі "квіткових" шедеврів, які правителі Великих Моголів створювали для своїх дружин. 

Кольє оправлене в платину і призначене для носіння сімома способами. Шейха Моза може носити з центральним рубіном або без нього, або ж частину прикраси вдягнути, як брошку. 

Цінність прикраси у тому, що в ній 67,7-каратний шестикутний рубіновий кулон з гравіюванням з Мозамбіку. Його повністю виконано вручну з використанням техніки, розробленої Моголами в XVII столітті.

Нагадаємо, хто увійшов до рейтингу найбагатших моделей світу.  Також ми писали про співачок, які заробили найбільші статки. 

гроші багатство Катар королівська родина прикраси Cartier

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