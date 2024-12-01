Три найдорожчі прикраси матері правителя Катару шейха Мози — фото

Королева східного стилю — три найдорожчі прикраси Шейха Мози
Дружина шейха Хамада бін Халіфа Аль Тані та мати нинішнього правителя Катару вважається справжньою іконою моди для Сходу. Шейха Моза бінт Насер аль-Міснед завжди має елегантний вигляд, обирає люксові бренди та відома своєю любов'ю до шалено коштовних прикрас.
Про це пише видання Фокус.
Діамантове кольє Eternity Snake від Cartier
Платинове кольє Eternity Snake виготовили в 1998 році. Спочатку воно було прикрашене двома найбільшими смарагдами у світі вагою 205 і 206 каратів, а також 26 бароковими грушоподібними смарагдами, 3957 діамантами і перлинами, спеціально створеними на честь 150-річчя ювелірного дому.
Однак, для шейха Мози прикрасу змінили. Смарагди замінили на білі діаманти. Королівська особа вдягнула його в 2010 році на заході в Лондоні. Вартість кольє оцінюють у 12 млн доларів.
Діамант "Зірка Півдня"
"Зірка Півдня" — це легендарний камінь, який знайшли в Бразилії у 1853 році. Спочатку алмаз важив 254,5 карата (50,90 г) і був огранований в овальну форму кушона вагою 128,48 карата (25,696 г). Діамант переходив із руки в руки протягом 150 років і лише опісля знайшов своє місце в браслеті для Biennale des Antiquaires 2006 у Парижі.
Шейха Моза вдягнула прикрасу на весільний бенкет спадкоємного принца Йорданії Гусейна і Раджви Аль Саїф у палаці Аль-Гусейнія в Аммані в червні 2023 року.
Кольє Udyana від Cartier
Дружина Шейха у 2021 році вдягнула кольє на виставку в Досі. Назва "Udyana" перекладається, як сад, і демонструє стиль та колірну палітру дизайнів стилю Tutti Frutti 1920-х років. Він створений на основі "квіткових" шедеврів, які правителі Великих Моголів створювали для своїх дружин.
Кольє оправлене в платину і призначене для носіння сімома способами. Шейха Моза може носити з центральним рубіном або без нього, або ж частину прикраси вдягнути, як брошку.
Цінність прикраси у тому, що в ній 67,7-каратний шестикутний рубіновий кулон з гравіюванням з Мозамбіку. Його повністю виконано вручну з використанням техніки, розробленої Моголами в XVII столітті.
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