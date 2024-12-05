Сколько зарабатывает Ярослава Магучих — стало известно состояние спортсменки

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в свои 23 года уже построила успешную карьеру. Только за последний год легкоатлетка заработала немалый капитал.

Состояние спортсменки за год рассекретило издание Forbes.

Читайте также:

Сколько за год заработала Ярослава Магучих

Нынешний год стал настоящим прорывом в спортивной карьере Ярославы. В августе Магучих выборола золото по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Париже, установила мировой рекорд и была признана лучшей легкоатлеткой в мире.

Ярослава Магучих на Олимпийских играх-2024. Фото: instagram.com/rosya_dp

Как сообщил менеджер спортсменки Александр Крикун, за этот год Ярослава получила 265 тысяч долларов призовых за все соревнования.

Однако не только спорт приносит Магучих заработок. 23-летняя чемпионка имеет несколько крупных рекламных контрактов с известными брендами, среди которых производитель спортивных товаров Puma, швейцарский производитель часов Omega и украинская минеральная вода ReO.

Спортсменка Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Рекламные интеграции приносят Ярославе даже больше, чем ее спортивные достижения. Только за этот год легкоатлетка смогла заработать на сотрудничестве с брендами от 280 тысяч до 640 тысяч долларов.

Ярослава Магучих для Vogue. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ранее стало известно о потрясающем состоянии певицы Арианы Гранде.

Также мы писали, какие дорогие украшения носит жена правителя Катара.