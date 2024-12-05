Сколько зарабатывает Ярослава Магучих — стало известно состояние спортсменки

Forbes рассекретил немалое состояние 23-летней Ярославы Магучих
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в свои 23 года уже построила успешную карьеру. Только за последний год легкоатлетка заработала немалый капитал.
Состояние спортсменки за год рассекретило издание Forbes.
Сколько за год заработала Ярослава Магучих
Нынешний год стал настоящим прорывом в спортивной карьере Ярославы. В августе Магучих выборола золото по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Париже, установила мировой рекорд и была признана лучшей легкоатлеткой в мире.
Как сообщил менеджер спортсменки Александр Крикун, за этот год Ярослава получила 265 тысяч долларов призовых за все соревнования.
Однако не только спорт приносит Магучих заработок. 23-летняя чемпионка имеет несколько крупных рекламных контрактов с известными брендами, среди которых производитель спортивных товаров Puma, швейцарский производитель часов Omega и украинская минеральная вода ReO.
Рекламные интеграции приносят Ярославе даже больше, чем ее спортивные достижения. Только за этот год легкоатлетка смогла заработать на сотрудничестве с брендами от 280 тысяч до 640 тысяч долларов.
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