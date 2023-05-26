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Фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн впав зі сцени: момент потрапив на відео

26 травня 2023 12:52
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Соліст гурту Rammstein Тілль Ліндеманн впав зі сцени – кадри моменту
Соліст рок–гурту Rammstein Тілль Ліндеманн під час свого виступу в Нідерландах. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Легендарний німецький виконавець та лідер рок–гурту Rammstein Тілль Ліндеманн зіграв перший в цьому році концерт, який відбувся у Вільнюсі. Під час свого виступу німецький рок–виконавець впав зі сцени, але невідомо, чи отримав він якісь травми через падіння.

Про це повідомляє NME.

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Відомо, що в кінці концерту, який відбувся у Vingis Park, всі учасники німецького рок–гурту вийшли на передню частину сцену, аби подякувати всім глядачам за підтримку. Таким чином вони вирішили закінчити свій концерт.

Але за декілька секунд 60–річний фронтмен рок–гурту провалився в отвір, який знаходився позаду нього. При цьому, більшість учасників знаменитого німецького гурту не помітили навіть того, що їхній лідер впав у отвір позаду них.

Зараз невідомо, чи травмувався Тілль Ліндеманн під час падіння, але, ймовірно, його падіння закінчилося добре. Це можна визначити через те, що німецький гурт хоче продовжити свій концертний тур Європою найближчими днями.

Зокрема, Rammstein планує зіграти два концерти на Олімпіаштадіоні в Гельсінкі, які відбудуться в суботу, 27 травня, та в неділю, 28 травня. Також рок–гурт дасть концерти в Мюнхені, Мадриді, Лісабоні, Будапешті, Берліні, Парижі та інших містах влітку.

Rammstein
Рок–гурт Rammstein під час свого концерту. Фото: Pinterest

Сам же фронтмен рок–гурту зазначив, що він приїде до Лондона незабаром, аби провести шоу на Wembley Arena 12 грудня 2023 року. Відомо, що концерт — це частина сольного туру, у який у майбутньому поїде рок–гурт, відвідавши 13 європейських країн.

Нагадаємо, ми писали про те, що німецький виконавець Тілль Ліндеманн показав себе в гримерці з молодою співачкою.

Раніше ми розповідали про те, що у готель до фронтмену Rammstein Тілля Ліндеманна приїхали силовики.

Також ми повідомляли про те, що український виконавець Melovin розповів, кого він вважає зрадником.

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