Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн упал со сцены – кадры момента

Солист рок–группы Rammstein Тилль Линдеманн во время своего выступления в Нидерландах. Фото: Pinterest

Легендарный немецкий исполнитель и лидер рок–группы Rammstein Тилль Линдеманн сыграл первый в этом году концерт в Вильнюсе. Во время своего выступления немецкий рок–исполнитель упал со сцены, но неизвестно, получил ли он какие–либо травмы из–за падения.

Об этом сообщает NME.

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Известно, что в конце концерта, который состоялся в Vingis Park, все участники немецкой рок–группы вышли на переднюю часть сцены, чтобы поблагодарить всех зрителей за поддержку. Таким образом, они решили закончить свой концерт.

Но через несколько секунд 60–летний фронтмен рок–группы провалился в отверстие, которое находилось позади него. При этом, большинство участников знаменитой немецкой группы не заметили даже того, что их лидер упал в отверстие позади них.

Сейчас неизвестно, травмировался ли Тилль Линдеманн во время падения, но, вероятно, его падение окончилось хорошо. Это можно определить из–за того, что немецкая группа хочет продолжить свой концертный тур по Европе в ближайшие дни.

В частности, Rammstein планирует сыграть два концерта на Олимпиаштадионе в Хельсинки, которые пройдут в субботу, 27 мая, и в воскресенье, 28 мая. Также рок–группа даст концерты в Мюнхене, Мадриде, Лиссабоне, Будапеште, Берлине, Париже и других городах летом.

Рок–группа Rammstein во время своего концерта. Фото: Pinterest

Сам же фронтмен рок–группы отметил, что он приедет в Лондон в скором времени, чтобы провести шоу на Wembley Arena 12 декабря 2023 года. Известно, что концерт — это часть сольного тура, в который в будущем поедет рок–группа, посетив 13 европейских стран.

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