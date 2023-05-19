Melovin розповів, кого він вважає зрадником – співак зізнався, хто ці зірки

Український артист Melovin під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український виконавець, композитор та колишній учасник пісенного конкурсу "Євробачення" Melovin дав відверте інтерв’ю. Популярний співак розповів про те, що він думає про українських зірок, які змінили свою думку через війну, а також назвав тих, з ким не виступатиме на одній сцені.

Відповідну заяву Melovin зробив під час інтерв’ю каналу "РОЗМОВА" в YouTube.

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Популярний артист розповів про те, що потрібно робити з артистами, які "перевзулися" на тлі війни. За словами Melovin, це є справжня зрада для українського народу.

"Що робити з цими артистами? Нічого. У бан і забули. Воно вже померло й перегоріло. Такі артисти не змінюються. Знаєш, це як зрада у стосунках – якщо людина зрадила, то це зробить це і вдруге", – стверджує відомий український виконавець.

Український співак Melovin під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Також він зазначив, з ким він ніколи не виступатиме на одній сцені через війну в Україні. Мова йде про співачок Світлану Лободу та Вєру Брежнєву, які допомагали українському народові в умовах воєнних дій, які розпочали російські війська.

"Я давно вже говорив, що ніколи б не зробив те, що робили вони. Це на їхній совісті. Але я не знаю, як прийме цю ситуацію народ. Що ж до мене, то я просто артист – пишу музику і займаюся своїми справами. Але й у мене є кілька зірок, з якими я принципово виступати не буду. З деякими я б навіть не ср*в на одному городі", – також додав молодий український виконавець та продюсер.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український виконавець Melovin потрапив у серйозне ДТП.

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