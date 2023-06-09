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Фронтмена Måneskin підловили за поцілунками з іншою дівчиною: що відповів музикант

9 червня 2023 14:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фронтмена Måneskin підловили за поцілунками з іншою дівчиною: що відповів музикант
Фронтмен гурту Måneskin Даміано Давід. Фото: Instagram/ykaaar
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останні кілька днів у соцмережах обговорюють скандальне відео, на якому фронтмен італійського гурту Måneskin Даміано Давід публічно цілується у нічному клубі з невідомою дівчиною. І все б нічого, але переможець пісенного конкурсу "Євробачення-2021" понад шість років у стосунках з моделлю Джорджією Солері.

Даміано розставив всі крапки над "і" у своїх Instastories. 

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Подробиці 

Відео наробило чимало галасу серед шанувальників колективу. Не коментували поцілунки музиканта і його колеги по гурту Måneskin. З відео було зрозуміло, що Даміано не приховує своєї симпатії до незнайомки. 

Тримати довго в напрузі Даміано фанатів не став. Він опублікував скриншот нотатку на своєму телефоні, в якому заявив: вони з Джорджією розлучилися кілька днів тому. 

"Мені дуже шкода, що з’явилось це відео. Це було не те, як я хотів упоратися із ситуацією, і це була моя помилка. Сподіваюся, що це не вплине на імідж Джорджії, і ви зможете шанувати делікатність цього моменту", — зазначив музикант. 

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти з життя бас-гітаристки гурту Måneskin Вікторії де Анджеліс. Також ми розповідали, що гурт Måneskin влаштував гучне весілля та презентував лірик-відео про війну в Україні.

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