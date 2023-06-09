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Фронтмена Måneskin подловили за поцелуями с другой девушкой: что ответил музыкант

9 июня 2023 14:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Фронтмена Måneskin подловили за поцелуями с другой девушкой: что ответил музыкант
Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид. Фото: Instagram/ykaaar
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Последние несколько дней в соцсетях обсуждают скандальное видео, где фронтмен итальянской группы Måneskin Дамиано Давид публично целуется в ночном клубе с неизвестной девушкой. И все бы ничего, но победитель песенного конкурса "Евровидение-2021" более шести лет в отношениях с моделью Джорджией Соллери.

Дамиано расставил все точки над "і" в своих Instastories.

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Подробности

Видео наделало немало шума среди поклонников коллектива. Не комментировали поцелуи музыканта и его коллеги по группе Måneskin. Из видео было понятно, что Дамиано не скрывает своей симпатии к незнакомке.

Держать долго в напряжении Дамиано фанатов не стал. Он опубликовал скриншот заметки на своем телефоне, в котором заявил: они с Джорджией разошлись несколько дней назад.

"Мне очень жаль, что появилось это видео. Это было не то, как я хотел справиться с ситуацией, и это была моя ошибка. Надеюсь, что это не повлияет на имидж Джорджии, и вы сможете уважать деликатность этого момента", — отметил музыкант.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Напомним, ранее мы писали интересные факты из жизни бас-гитаристки группы Måneskin Виктории де Анджелис. Также мы рассказывали, что группа Måneskin устроила помпезную свадьбу и представила лирик-видео о войне в Украине.

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