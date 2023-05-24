Гайді Клум потрапила в гучний скандал – модель напилася та сказала зайве

Німецька модель та акторка Гайді Клум під час інтерв'ю з донькою. Фото: скріншот з YouTube

Відома німецька супермодель, акторка та телеведуча, а також підприємниця Гайді Клум влучила в гучний скандал. Популярна модель та акторка на футбольному матчі показала себе з неприємного боку всім своїм шанувальникам.

Про це повідомляє портал Bild.

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Всім відомо, що німецька супермодель любить відвідувати різні модні покази, де вона насолоджується красою та елегантністю. Але цього разу Гайді Клум "переплюнула саму себе" та здивувала публіку тим, куди вони пішла.

Так, нещодавно німецька модель відвідала футбольний матч, де грав німецький футбольний клуб "Баварія" та команда "Лейпциг". На кадрах, які з’явилися в мережі, можна побачити, як вона сидить на футбольному матчі разом зі своїм чоловіком, музикантом та гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Каулітцем.

Модель Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітц на церемонії вручення премії "Еммі" в Лос–Анджелесі. Фото: Pinterest

Зазначається, що модель сиділа з чоловіком на VIP–трибуні, де вони разом вживали алкогольні напої, через це люди були сильно незадоволені. Але особливу увагу Гайді Клум привернула своїми словами, які вона сказала на відео.

Так, німецька супермодель в стані алкогольного сп’яніння почала неприємно висловлюватися на адресу генерального директора футбольного клубу "Баварія". На кадрах помітно, як вона перенаправляє камеру свого телефона на гендиректора.

"Насправді, його потрібно звільнити", – заявила відома німецька модель Гайді Клум.

Шанувальники супермоделі настільки були невдоволені, що одразу ж почали висловлювати негативну думку.

Варто зазначити, що Гайді Клум має чотирьох дітей та, не дивлячись на свій щільний графік, вона вміє досить часто відпочивати зі своїм чоловіком та дітьми. Більш того, німецька модель навіть задумується над тим, щоб завести ще одну дитину.

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