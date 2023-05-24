Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Хайди Клум на пьяную голову попала в громкий скандал: кадры "слили" в сети arrow

Хайди Клум на пьяную голову попала в громкий скандал: кадры "слили" в сети

24 мая 2023 13:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Хайди Клум попала в громкий скандал – модель напилась и сказала лишнее
Немецкая модель и актриса Хайди Клум во время интервью с дочерью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная немецкая супермодель, актриса и телеведущая, а также предпринимательница Хайди Клум попала в громкий скандал. Популярная модель и актриса на футбольном матче показала себя с неприятной стороны всем своим поклонникам.

Об этом сообщает портал Bild.

Читайте также:

Всем известно, что немецкая супермодель любит посещать разные модные показы, где она наслаждается красотой и элегантностью. Но на этот раз Хайди Клум "переплюнула саму себя" и удивила публику тем, куда она пошла.

Недавно немецкая модель посетила футбольный матч, где играл немецкий футбольный клуб "Бавария" и команда "Лейпциг". На появившихся в сети кадрах можно увидеть, как она сидит на футбольном матче вместе со своим мужем, музыкантом и гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Хайди Клум и Том Каулитц
Модель Хайди Клум с мужем Томом Каулитц на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос–Анджелесе. Фото: Pinterest

Отмечается, что модель сидела с мужем на VIP–трибуне, где они вместе употребляли алкогольные напитки, поэтому люди были сильно недовольны. Но особое внимание Хайди Клум привлекла своими словами, которые она сказала на видео.

Так, немецкая супермодель в состоянии алкогольного опьянения начала неприятно высказываться в адрес генерального директора футбольного клуба "Бавария". На кадрах видно, как она перенаправляет камеру своего телефона на гендиректора.

"На самом деле, его нужно уволить", – заявила известная немецкая модель Хайди Клум.

Поклонники супермодели настолько были недовольны, что сразу начали высказывать негативное мнение.

Стоит отметить, что у Хайди Клум есть четыре ребенка и, несмотря на свой плотный график, она умеет довольно часто отдыхать со своим мужем и детьми. Более того, немецкая модель даже задумывается о том, чтобы завести еще одного ребенка.

Напомним, мы писали о том, что известная немецкая модель Хайди Клум показала поклонникам горячие танцы в коротком платье.

Ранее мы рассказывали о том, что немецкая актриса Хайди Клум показала себя в полуобнаженном виде на камеру.

Также мы сообщали, что популярная актриса и модель Хайди Клум показала молодую дочь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас