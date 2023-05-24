Хайди Клум попала в громкий скандал – модель напилась и сказала лишнее

Немецкая модель и актриса Хайди Клум во время интервью с дочерью. Фото: скриншот с YouTube

Известная немецкая супермодель, актриса и телеведущая, а также предпринимательница Хайди Клум попала в громкий скандал. Популярная модель и актриса на футбольном матче показала себя с неприятной стороны всем своим поклонникам.

Об этом сообщает портал Bild.

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Всем известно, что немецкая супермодель любит посещать разные модные показы, где она наслаждается красотой и элегантностью. Но на этот раз Хайди Клум "переплюнула саму себя" и удивила публику тем, куда она пошла.

Недавно немецкая модель посетила футбольный матч, где играл немецкий футбольный клуб "Бавария" и команда "Лейпциг". На появившихся в сети кадрах можно увидеть, как она сидит на футбольном матче вместе со своим мужем, музыкантом и гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Модель Хайди Клум с мужем Томом Каулитц на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос–Анджелесе. Фото: Pinterest

Отмечается, что модель сидела с мужем на VIP–трибуне, где они вместе употребляли алкогольные напитки, поэтому люди были сильно недовольны. Но особое внимание Хайди Клум привлекла своими словами, которые она сказала на видео.

Так, немецкая супермодель в состоянии алкогольного опьянения начала неприятно высказываться в адрес генерального директора футбольного клуба "Бавария". На кадрах видно, как она перенаправляет камеру своего телефона на гендиректора.

"На самом деле, его нужно уволить", – заявила известная немецкая модель Хайди Клум.

Поклонники супермодели настолько были недовольны, что сразу начали высказывать негативное мнение.

Стоит отметить, что у Хайди Клум есть четыре ребенка и, несмотря на свой плотный график, она умеет довольно часто отдыхать со своим мужем и детьми. Более того, немецкая модель даже задумывается о том, чтобы завести еще одного ребенка.

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