Гайді Клум знялася з донькою у спідній білизні у новій фотосесії

Німецька супермодель Гайді Клум з донькою. Фото: Instagram/leniklum

Німецька супермодель Гайді Клум та її 18-річна донька Лені знялися в рекламній компанії для італійського модного бренду. Суперзірка та її дочка, яка робить перші кроки як модель, позують на знімках лише у спідній білизні.

Фотографії з’явились у соцмережах Гайді та Лені.

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Гайді з донькою показали себе лише в одному образі. Лені позувала у білій спідній білизні, а її зіркова матір у кольоровій.

В коментарях під фотографіями з'явилося багато компліментів — підписники хвалять фігуру 49-річної Гайді. Втім не обійшлось і без хвилі хейту.

Деякі підписники розкритикували зйомку моделі з дочкою. На думку користувачів соцмережі, Гайді не варто було дозволяти Лені позувати в спідній білизні "у такому юному віці".

Донька супермоделі Гайді Клум у спідній білизні. Фото: Instagram/leniklum

До обговорень приєднався і радіоведучий Говард Стерн: він заявив, що фотосесія "надзвичайно недоречна", проте додав, що ця зйомка є "втіленням чоловічої фантазії".

Сама Лені зізнавалася, що подібні коментарі її не турбують, а працювати з матір'ю їй дуже подобається. Гайді Клум, окрім 18-річної красуні, має ще трьох дітей від колишнього чоловіка, співака Сіла. Батьком Лені є бізнесмен Флавіо Бріаторе.

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