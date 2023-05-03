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Гайді Клум знялася з донькою у спідній білизні у новій фотосесії

3 травня 2023 11:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гайді Клум знялася з донькою у спідній білизні у новій фотосесії
Німецька супермодель Гайді Клум з донькою. Фото: Instagram/leniklum
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Німецька супермодель Гайді Клум та її 18-річна донька Лені знялися в рекламній компанії для італійського модного бренду.  Суперзірка та її дочка, яка робить перші кроки як модель, позують на знімках лише у спідній білизні.

Фотографії з’явились у соцмережах Гайді та Лені. 

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Гайді з донькою показали себе лише в одному образі. Лені позувала у білій спідній білизні, а її зіркова матір у кольоровій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Leni Olumi Klum (@leniklum)

В коментарях під фотографіями з'явилося багато компліментів — підписники хвалять фігуру 49-річної Гайді. Втім не обійшлось і без хвилі хейту. 

Деякі підписники розкритикували зйомку моделі з дочкою. На думку користувачів соцмережі, Гайді не варто було дозволяти Лені позувати в спідній білизні "у такому юному віці".

Донька супермоделі Гайді Клум у спідній білизні. Фото: Instagram/leniklum

До обговорень приєднався і радіоведучий Говард Стерн: він заявив, що фотосесія "надзвичайно недоречна", проте додав, що ця зйомка є "втіленням чоловічої фантазії".

Сама Лені зізнавалася, що подібні коментарі її не турбують, а працювати з матір'ю їй дуже подобається. Гайді Клум, окрім 18-річної красуні, має ще трьох дітей від колишнього чоловіка, співака Сіла. Батьком Лені є бізнесмен Флавіо Бріаторе.

Нагадаємо, раніше ми показували фотопідбірку найстильніших образів знаменитостей на Met Gala 2023. Також ми розповідали, що володарка премії "Золотий глобус", акторка та співачка Зендея стала обличчям Louis Vuitton.

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