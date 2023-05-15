Галкін через суд вимагає від країни-терориста зняти з нього статус "іноагента"
Восени минулого року міністерство юстиції РФ внесло гумориста Максима Галкіна до списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземного агента". Весь цей час росіянин, який разом з родиною тепер живе в Ізраїлі, підписує матеріали в соцмережах як "іноагент", бо отримає штраф та нову судову справу. Втім, терпіти це, вочевидь, Галкін не збирається.
Про це повідомляють росЗМІ.
Подробиці
Гуморист подав позов проти міністерства юстиції до Замоскворецького суду Москви. Чоловік співачки Алли Пугачової вимагає виключити себе з реєстру іноземних агентів, куди його внесли 16 вересня 2022 року. Згідно з інформацією мін'юсту країни-терориста, джерелом доходу шоумена є Україна.
Сам Галкін про судову справу ще жодного разу не розповідав. Відзначимо, що дружина Максима, Алла Пугачова, попросила російську владу також додати її до списку іноагентів, втім бажаного так і не отримала.
Також ми розповідали, що Пугачова та Галкін, які засудили повномасштабну війну, платять велику суму за навчання дітей в Ізраїлі.