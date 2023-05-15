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Галкін через суд вимагає від країни-терориста зняти з нього статус "іноагента"

15 травня 2023 13:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Галкін через суд вимагає від країни-терориста зняти з нього статус "іноагента"
Російський гуморист Максим Галкін. Фото: Instagram/maxgalkinru
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Восени минулого року міністерство юстиції РФ внесло гумориста Максима Галкіна до списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземного агента". Весь цей час росіянин, який разом з родиною тепер живе в Ізраїлі, підписує матеріали в соцмережах як "іноагент", бо отримає штраф та нову судову справу. Втім, терпіти це, вочевидь, Галкін не збирається. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Подробиці

Гуморист подав позов проти міністерства юстиції до Замоскворецького суду Москви. Чоловік співачки Алли Пугачової вимагає виключити себе з реєстру іноземних агентів, куди його внесли 16 вересня 2022 року. Згідно з інформацією мін'юсту країни-терориста, джерелом доходу шоумена є Україна.

Сам Галкін про судову справу ще жодного разу не розповідав. Відзначимо, що дружина Максима, Алла Пугачова, попросила російську владу також додати її до списку іноагентів, втім бажаного так і не отримала.

Також ми розповідали, що Пугачова та Галкін, які засудили повномасштабну війну, платять велику суму за навчання дітей в Ізраїлі.

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