Пугачова та Галкін, які засудили війну, платять велику суму за навчання дітей в Ізраїлі

Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми. Фото: колаж Новини.LIVE

Майже одразу від початку повномасштабної війни російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми покинули територію РФ. Зіркова пара, яка засудила плани Кремля та підтримала Україну, зараз живе в Ізраїлі.

Стало відомо, скільки зіркова пара віддає за навчання сина та доньки за кордоном, повідомляють росЗМІ.

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Навчання дітей в Ізраїлі

Діти Алли Пугачової та Максима Галкіна навчаються в одній із найпрестижніших і найдорожчих шкіл Ізраїлю, розташованій у Тель-Авіві. Навчальний заклад King Solomon відкрився близько чотирьох років тому. Школу відвідують переважно діти ізраїльських політиків та інших багатих батьків.

Вартість навчання в початковій школі становить у сумі 12 тисяч шекелів на місяць (3300 доларів), а оплата проводиться на рік вперед. Тобто на освіту дев’ятирічних Гаррі та Єлизавети Пугачова та Галкін вже заплатили як мінімум 79200 доларів (майже 3 млн гривень).

Фасад школи King Solomon. Фото: Facebook/kingsolomonschool

Учні школи King Solomon. Фото: Facebook/kingsolomonschool

Засновником школи є бізнесмен В'ячеслав Мірілашвілі, який разом із російським новатором Павлом Дуровим був співвласником популярної в країні-терористі соціальної мережі "ВКонтакте". За даними Forbes, статки Мірілашвілі оцінюються в 850 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропагандист Володимир Соловйов розгнівався через Галкіна: путініст висунув вимоги владі РФ. Також ми писали, що в Росії просять перевірити доньку Пугачової, співачку Крістіну Орбакайте, та старшого онука щодо підтримки ЗСУ.