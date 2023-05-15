Галкин через суд требует от страны-террориста снять с него статус "иноагента"

Российский юморист Максим Галкин. Фото: Instagram/maxgalkinru

Осенью прошлого года министерство юстиции РФ внесло юмориста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента". Все это время россиянин, который вместе с семьей сейчас живет в Израиле, подписывает материалы в соцсетях как "иноагент", потому что получит штраф и новое судебное дело. Впрочем, терпеть это, очевидно, Галкин не собирается.

Об этом сообщают росСМИ.

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Юморист подал иск против министерства юстиции в Замоскворецкий суд Москвы. Муж певицы Аллы Пугачевой требует исключить себя из реестра иностранных агентов, куда его внесли 16 сентября 2022 года. Согласно информации минюста страны-террориста, источником дохода шоумена является Украина.

Сам Галкин о судебном деле еще ни разу не рассказывал. Отметим, что жена Максима, Алла Пугачева, попросила российские власти также добавить ее в список иноагентов, впрочем, желаемого так и не получила.

Также мы рассказывали, что Пугачева и Галкин, осудившие полномасштабную войну, платят большую сумму за обучение детей в Израиле.