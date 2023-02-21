Гаррі Стайлс в Австралії випив алкоголь зі своїх кросівок

Британський співак Гаррі Стайлс

Колишній учасник гурту One Direction британський співак Гаррі Стайлс розпочав турне в Австралії. Прямо на сцені молодому виконавцю довелося виконати огидну місцеву традицію.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Гаррі Стайлс відіграв своє перше австралійське шоу в Перті та приголомшив шанувальників, коли випив зі своїх кросівок Adidas.

"Це одна з найогидніших традицій, про які я коли-небудь чув. Я відчуваю себе іншою людиною", — сказав Стайлс.

На відео, знятих фанатами, 29-річний співак наповнює своє взуття алкогольним напоєм, а потім п’є рідину перед радісним натовпом.

"Мені соромно за себе. Це так особисто. Це такий інтимний момент, яким можна поділитися з багатьма людьми", — підсумував Стайлс.

Відзначимо, що цю традицію популяризував пілот Формули-1 Даніель Ріккардо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз III додав Гаррі Стайлса в список артистів, які виступатимуть на його коронації в травні.