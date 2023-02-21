Гарри Стайлс в Австралии выпил алкоголь из своих кроссовок

Гарри Стайлс прямо на сцене исполнил отвратительную австралийскую традицию пить алкоголь из обуви
Бывший участник группы One Direction британский певец Гарри Стайлс начал турне в Австралии. Прямо на сцене молодому исполнителю пришлось исполнить отвратительную местную традицию.
Об этом сообщает издание Page Six.
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Гарри Стайлс отыграл свое первое австралийское шоу в Перте и ошеломил поклонников, когда выпил из своих кроссовок Adidas.
"Это одна из самых отвратительных традиций, о которых я когда-либо слышал. Я чувствую себя другим человеком", — сказал Стайлс.
На видео, снятых фанатами, 29-летний певец наполняет свою обувь алкогольным напитком, а затем пьет жидкость перед радостной толпой.
"Мне стыдно за себя. Это так лично. Это такой интимный момент, которым можно поделиться со многими людьми", — подытожил Стайлс.
Отметим, что эту традицию популяризировал пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо.
Напомним, ранее мы писали, что Чарльз III добавил Гарри Стайлса в список артистов, которые выступят на его коронации в мае.