Гарри Стайлс в Австралии выпил алкоголь из своих кроссовок

Британский певец Гарри Стайлс

Бывший участник группы One Direction британский певец Гарри Стайлс начал турне в Австралии. Прямо на сцене молодому исполнителю пришлось исполнить отвратительную местную традицию.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Гарри Стайлс отыграл свое первое австралийское шоу в Перте и ошеломил поклонников, когда выпил из своих кроссовок Adidas.

"Это одна из самых отвратительных традиций, о которых я когда-либо слышал. Я чувствую себя другим человеком", — сказал Стайлс.

На видео, снятых фанатами, 29-летний певец наполняет свою обувь алкогольным напитком, а затем пьет жидкость перед радостной толпой.

"Мне стыдно за себя. Это так лично. Это такой интимный момент, которым можно поделиться со многими людьми", — подытожил Стайлс.

Отметим, что эту традицию популяризировал пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо.

Напомним, ранее мы писали, что Чарльз III добавил Гарри Стайлса в список артистов, которые выступят на его коронации в мае.