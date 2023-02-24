Харви Вайнштейна приговорили еще к 16 годам тюрьмы за изнасилование модели
Суд Лос-Анджелеса (США) приговорил американского продюсера Харви Вайнштейна к 16 годам заключения по делу об изнасиловании. Бывший влиятельный кинобосс уже отбывает 23-летний срок за аналогичные преступления.
Об этом сообщает издание Variety.
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С учетом трех лет, которые он уже провел за решеткой, Харви остается отсидеть 36 лет. Новый приговор суд вынес по делу изнасилования российской модели и актрисы в 2013 году. Она заявила, что Харви появился без приглашения у дверей ее гостиничного номера во время кинофестиваля в Лос-Анджелесе и принудил к оральному сексу.
"Харви Вайнштейн навсегда уничтожил часть меня в ту ночь 2013 года. Уголовный процесс был жесток, и адвокаты Вайнштейна устроили мне ад как свидетелю, но я знала, что я должна довести дело до конца, что я и сделала. Я надеюсь, что Вайнштейн больше никогда увидит свет за пределами своей тюремной камеры", — прокомментировала решение суда потерпевшая.
На суде 70-летний кинопродюсер заявлял, что не знаком с женщиной, подавшей против него иск, и отверг обвинения в свой адрес.
Напомним, ранее мы писали, что американского певца Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Также мы писали, что звезду сериала "Уэнздей" от Netflix, канадского актера Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье Торпа, обвиняют в изнасиловании и притязаниях.