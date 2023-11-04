Гендиректор HBO заявив, що працює над серіалом про Бетмена, який перевершить Marvel

Генеральний директор HBO і Max Кейсі Блойс. Фото: Variety

Генеральний директор HBO і Max Кейсі Блойс переконаний, що мінісеріал про Бетмена "The Penguin" врятує глядача від однотипних сюжетів. У новому серіалі він прагне перевершити компанію Marvel, показавши Бетмена з іншої сторони.

Про це повідомили у Deadline.

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Нещодавні показники падіння касових зборів супергеройських фільмів є, ймовірно, результатом того, що глядачі втомилися від екранізацій коміксів.

Блойс переконаний, що в усьому винні не супергерої, а скоріше одноманітність сюжетів фільмів. Спін-офф фільму "The Batman" під назвою "The Penguin", з Коліном Фарреллом у головній ролі, ще перебуває в розробці, але на думку гендиректора HBO, "втома від супергероїв" не завадить його успіху.

"Я думаю, що це не стільки втома від головних проєктів, скільки одноманітність сюжетів. Я вважаю, що суть, навіть у рамках всесвіту DC, полягає в тому, щоб розповідати різні історії в різних стилях, а не намагатися робити одну й ту саму передачу знову і знову", — заявив гендиректор HBO.

Блойс також зазначив, що "Миротворець" дуже відрізняється за настроєм від "Пінгвіна" і саме тому у новому серіалі не буде одноманітності в оповіданні.

Він додав, що кінокомпанія Marvel випустила занадто багато фільмів про Бетмена і у цьому, на його думку, криється головна проблема — одноманітність історій.

"На жаль, у Marvel, попри якісні шоу, їх, можливо, було занадто багато. Однак у нас у Warner Brosers є одна перевага — у нас є кілька різних історій. Є безліч історій, до яких можна звернутися", — сказав Блойс.

Про що фільм "The Penguin"

Дія "The Penguin" відбувається в Готемі Метта Рівза, і вона розповість про шлях Пінгвіна до влади в злочинному світі Готема. Крім Фаррелла, в шоу знімаються Крістін Міліоті в ролі Софії Фальконе, Кленсі Браун — Сальваторе Мароні, Майкл Келлі — Джонні Вітті, а Майкл Зеген — Альберто Фальконе.

Обкладинка фільму "The Penguin". Фото: HBO

Дата виходу "The Penguin" точно не відома. Виробництво серіалу було призупинено через страйк Гільдії сценаристів, і, найімовірніше, серіал не вкладеться в запланований термін випуску навесні 2024 року.

Нагадаємо, студія Marvel розпочала розробку нового фільму про людей Ікс. Зараз компанія у пошуку сценаристів і планує вислухати їхні пропозиції. Це стало також сигналом про фінальне припинення страйку акторів та сценаристів у США.