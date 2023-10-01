Marvel шукає фахівців для перезапуску франшизи "Люди Ікс"

Герої франшизи "Люди Ікс". Фото: Google

Студія Marvel розпочала розробку нового фільму про людей Ікс. Зараз компанія знаходиться у пошуку сценаристів і планує вислухати їхні пропозиції. Це стало також сигналом про фінальне припинення страйку акторів та сценаристів у США.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Вже цієї восени компанія організує зустрічі із можливими авторами сценаріїв для майбутнього бойовика. Поспіху з призначенням основної групи фахівців немає, оскільки дату виходу фільму ще не визначено. Рішення, швидше за все, буде ухвалено у 2024 році.

Президент Marvel Studios Кевін Файгі почав займатися процесом розробки повернення супергероїв на екран після поглинання Fox корпорацією Disney. Однак він не квапить процес, оскільки багато інших проєктів знаходяться на більш пізніх стадіях розробки.

Фрагмент з кіновсесвіту "Люди Ікс". Фото: Google

Кіновсесвіт "Люди Ікс" був найпопулярнішим і прибутковим серед франшиз Marvel, що належали компанії Fox. Загалом у серії вийшли сім фільмів, а також успішний спін-офф "Росомаха" із двома власними сіквелами. Однак після невдачі "Темного Фенікса" 2019 року "Люди Ікс" потребували оновлення, яке досі так і не сталося.

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