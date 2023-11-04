Гендиректор HBO заявил, что работает над сериалом о Бэтмене, который превзойдет Marvel

Генеральный директор HBO и Max Кэйси Блойс. Фото: Variety

Генеральный директор HBO и Max Кейси Блойс убежден, что минисериал о Бэтмене "The Penguin" спасет зрителя от однотипных сюжетов. В новом сериале он стремится превзойти компанию Marvel, показав Бэтмэна с другой стороны.

Об этом сообщили в Deadline.

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Недавние показатели падения кассовых сборов супергеройских фильмов являются вероятно результатом того, что зрители устали от экранизаций комиксов.

Блойс убежден, что во всем виноваты не супергерои, а скорее однообразие сюжетов фильмов. Спин-офф фильма "The Batman" под названием "The Penguin", с Колином Фарреллом в главной роли, еще находится в разработке, но, по мнению гендиректора HBO, "усталость от супергероев" не помешает его успеху.

"Я думаю, что это не столько усталость от главных проектов, сколько однообразие сюжетов. Я считаю, что суть, даже в рамках вселенной DC, заключается в том, чтобы рассказывать разные истории в разных стилях, а не пытаться делать одну и ту же передачу снова и снова", — заявил гендиректор HBO.

Блойс также отметил, что "Миротворец" очень отличается по настроению от "Пингвина" и именно поэтому в новом сериале не будет однообразия в рассказе.

Он добавил, что кинокомпания Marvel выпустила слишком много фильмов о Бэтмене и в этом, по его мнению, кроется главная проблема — однообразие историй.

"К сожалению, у Marvel, несмотря на качественные шоу, их, возможно, было слишком много. Однако у нас, у Warner Brosers есть одно преимущество — у нас есть несколько разных историй. Есть множество историй, к которым можно обратиться", — сказал Блойс.

О чем фильм "The Penguin"

Действие "The Penguin" происходит в Готеме Мэтта Ривза, и она расскажет о пути Пингвина к власти в преступном мире Готема. Кроме Фаррелла, в шоу снимаются Кристин Милиоти в роли Софии Фальконе, Клэнси Браун — Сальваторе Марони, Майкл Келли — Джонни Витти, а Майкл Зеген — Альберто Фальконе.

Обложка фильма "The Penguin". Фото: HBO

Дата выхода "The Penguin" точно не известна. Производство сериала было приостановлено из-за забастовки Гильдии сценаристов, и, вероятнее всего, сериал не уложится в запланированный срок выпуска весной 2024 года.

Напомним, студия Marvel начала разработку нового фильма о людях Икс. Сейчас компания в поиске сценаристов и планирует выслушать их предложения. Это стало также сигналом о финальном прекращении забастовки актеров и сценаристов в США.