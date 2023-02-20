Синтія Ніксон звернулась до померлого актора серіалу Секс і місто Віллі Гарсона

Героїня серіалу "Секс і місто" звернулась до померлого актора Віллі Гарсона в його день народження
20 лютого американському актору Віллі Гарсону виповнилось б 59 років. Він відомий за ролями Стенфорда Блетч в серіалі HBO "Секс і місто" і Моззі в шоу "Білий комірець".
Акторка серіалу "Секс і місто", Синтія Ніксон, написала чуттєвий пост, в якому звернулась до Віллі.
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Деталі
Віллі Гарсон був близьким другом всіх головних акторок культового серіалу. В його смерть у вересні 2021 року ніхто з них не міг повірити до кінця. Гарсон помер від раку підшлункової залози.
Виконавиця ролі Міранди в серіалі “Секс і місто” та його продовженні “І просто так”, Синтія Ніксон опублікувала архівне фото та розчулила шанувальників померлого актора та його родину текстом.
"Дорогий Віллі, я думаю про тебе сьогодні, у твій день народження. Я сумую за тобою. Мені не вистачає твого милосердя, твого різкого почуття гумору та твого піднесеного таланту. Я сумую за тобою, коли ми знімаємося. Я сумую за тобою, коли ні. Нам так пощастило, що ми з тобою знайомі, але дуже хочеться, щоб ти все ще був тут", — написала Ніксон.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на 79-му році життя помер голлівудський актор Річард Белзер. Він став популярним завдяки ролі детектива Джона Манча, який з’явився одразу в кількох популярних серіалах: "Убійний відділ", "Закон і порядок", "Секретні матеріали", "Дроти" та інших.