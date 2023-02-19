Помер зірка серіалів Секретні матеріали та Закон і порядок, актор Річард Белзер

Помер актор, який грав детектива Джона Манча в серіалах "Секретні матеріали" та "Закон і порядок"
На 79-му році життя помер голлівудський актор Річард Белзер. Він став популярним завдяки ролі детектива Джона Манча, який з’явився одразу в кількох популярних серіалах.
Про смерть кінозірки виданню The Hollywood Reporter повідомив колишній сценарист "Пізнього шоу з Девідом Леттерманом" Білл Шефт.
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Деталі
Белзер помер у своєму будинку в Бозулі на південному заході Франції. В нього були серйозні проблеми зі здоров’ям. В минулому в актора також були певні страхи за здоров’я: він пережив рак яєчок у 1983 році, що зрештою надихнуло його на комедію "Ще один самотній горішок" від HBO.
В ролі детектива Джона Манча Річард Белзер з’явився у таких серіалах: "Убійний відділ", "Закон і порядок", "Секретні матеріали", "Дроти" та інші.
"Детектив Річарда Белзера Джон Манч є одним із культових персонажів телебачення. Він приніс гумор і радість у все наше життя, був неперевершеним професіоналом, і ми всі будемо за ним дуже сумувати", — сказав творець та виконавчий продюсер серіалу "Закон і порядок" Дік Вольф.
Нагадаємо, раніше ми писали, що помер 27-річна зірка серіалів "Поліція Нью-Йорка" та "Відчайдушні домогосподарки" Остін Мейджорс.