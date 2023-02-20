Синтия Никсон обратилась к умершему актеру сериала Секс и город Уилли Гарсону

Героиня сериала "Секс и город" обратилась к умершему актеру Уилли Гарсону в его день рождения
20 февраля американскому актеру Вилли Гарсону исполнилось бы 59 лет. Он известен по ролям Стэнфорда Блетча в сериале HBO "Секс и город" и Моззи в шоу "Белый воротничок".
Актриса сериала "Секс и город", Синтия Никсон, написала чувственный пост, в котором обратилась к Уиллу.
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Уилли Гарсон был близким другом всех главных актрис культового сериала. В его смерть в сентябре 2021 года никто из них не мог поверить до конца. Гарсон умер от рака поджелудочной железы.
Исполнительница роли Миранды в сериале "Секс и город" и его продолжении "И просто так", Синтия Никсон опубликовала архивное фото и умилила поклонников умершего актера и его семью текстом.
"Дорогой Уилли, я думаю о тебе сегодня, в твой день рождения. Я скучаю по тебе. Мне не хватает твоего милосердия, твоего резкого чувства юмора и твоего возвышенного таланта. Я скучаю по тебе, когда мы снимаемся. Я скучаю по тебе, когда нет, нам так повезло, что мы с тобой знакомы, но очень хочется, чтобы ты все еще был здесь", — написала Никсон.
Напомним, ранее мы писали, что на 79-м году жизни скончался голливудский актер Ричард Белзер. Он стал популярным благодаря роли детектива Джона Манча, появившегося сразу в нескольких популярных сериалах: "Убойный отдел", "Закон и порядок", "Секретные материалы", "Проволоки" и другие.