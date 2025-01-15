Г’ю Джекман шалено поцілував відому акторку — фото

Американський актор Г'ю Джекман. Фото: instagram/thehughjackman/

Зірка "Росомахи" Г'ю Джекман закрутив новий роман з акторкою Саттон Фостер. Папараці підловили їх під час пристрастних поцілунків та обіймів.

Про це пише TMZ.

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Вперше фотографам вдалось зняти, як закохані цілуються. Вони віддались почуттям у гаражі. Ймовірно вони були не проти потрапити в центр уваги. Нещодавно публічно заявили про стосунки після 2 місяців таємних зустрічей.

Г'ю Джекман і Саттон Фостер цілуються. Фото: скриншот

Припускають, що Г'ю Джекман і Саттон Фостер почали спілкуватися близько під час їхнього спільного бродвейського проєкту "The Music Man". Це сталося одночасно з розлученням актора.

Г'ю Джекман закоханий у Саттон Фостер. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали детальніше про нову дівчину актора Г'ю Джекмана. Також вони нещодавно разом публічно сходили на побачення.