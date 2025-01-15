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Хью Джекмана подловили на страстном поцелуе с актрисой

15 января 2025 07:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Хью Джекман безумно поцеловал известную актрису — фото
Американский актер Хью Джекман. Фото: instagram/thehughjackman/
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Звезда "Росомахи" Хью Джекман закрутил новый роман с актрисой Саттон Фостер. Папарацци подловили их во время страстных поцелуев и объятий.

Об этом пишет TMZ.

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Впервые фотографам удалось снять, как влюбленные целуются. Они отдались чувствам в гараже. Вероятно они были не против попасть в центр внимания. Недавно публично заявили об отношениях после 2 месяцев тайных встреч.

Хью Джекман и Саттон Фостер
Г'ю Джекман и Саттон Фостер целуются. Фото: скриншот

Предполагают, что Х'ю Джекман и Саттон Фостер начали общаться близко во время их совместного бродвейского проекта  "The Music Man". Это произошло одновременно с разводом актера.

Г'ю Джекман, Саттон Фостер
Г'ю Джекман влюблен в Саттон Фостер. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали подробнее о новой девушке актера Х'ю Джекмана. Также они недавно вместе публично сходили на свидание.

роман Хью Джекман Голливуд актеры любовь

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07:47 В Ивано-Франковской и Львовской области прогремели мощные взрывы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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