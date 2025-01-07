Г'ю Джекман, який недовго був холостяком, розсекретив свою кохану — фото

Австралійський актор Г'ю Джекман. Фото: Instagram/thehughjackman

Австралійський актор Г'ю Джекман поставив крапку в чутках щодо своєї обраниці. Виконавець, зокрема, ролі Росомахи фільмах "Люди Ікс" зустрічається з колегою за мюзиклом "Музикант", бродвейською зіркою Саттон Фостер.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Актори офіційно підтвердили свій роман — папараці зняли їх під час прогулянки Санта-Монікою. Знаменитості тримались за руки та багато сміялись. Це відбулось через кілька місяців після того, як вперше з’явились чутки про їхній роман.

На нічну прогулянку Саттон обрала тренч поверх оливкової сукні, а Г’ю також зберіг класичний стиль у темно-синьому піджаку, футболці та білих брюках.

Актори Г'ю Джекман та Саттон Фостер. Фото: Backgrid

Схоже, Г’ю офіційно перегорнув сторінку після розлучення з дружиною Деборрою-Лі Фернесс, з якою він був разом 27 років у шлюбі. Вони розлучились у вересні 2023-го. Тоді поширювалися чутки, що його зв’язок із Саттон, який склався під час їхньої вистави на Бродвеї, міг зіграти певну роль у розлученні.

Щодо Саттон, то вона розлучилася з чоловіком Тедом Гріффіном у жовтні 2024-го після десятиліття шлюбу, що підживило нові повідомлення на той час про те, що вони з Г’ю зустрічаються. Офіційно знаменитості не коментували свої стосунки та не публікували в соцмережах спільні фото.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Джастін Бібер зацілував дружину на тлі чуток про проблеми в шлюбі. Також ми розповідали, що співачка Мадонна натякнула на заручини з 28-річним бойфрендом.