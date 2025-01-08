Бен Аффлек та інші голлівудські зірки евакуюються з Лос-Анджелеса через пожежу — фото

Пожежники намагаються загасити вогонь в Лос-Анджелесі. Фото: Reuters

У передмісті Лос-Анджелеса вирують потужні лісові пожежі. Через суху та вітряну погоду вогонь перекинувся на житлові будинки в елітному районі Пасіфік Палісейдс. В ньому, зокрема, живе актор Бен Аффлек.

Про це повідомляє видання TMZ.

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У престижному та найдорожчому районі Лос-Анджелеса Пасіфік Палісейдс, де мешкають зірки, справжній апокаліпсис. Саме тут живуть та мають багатомільйонні маєтки Том Генкс, Бредлі Купер, Адам Сендлер, Стівен Спілберг, Різ Візерспун, Дженніфер Еністон та інші знаменитості.

Актор Джеймс Вудс зізнався в соцмережах, що йому довелося покинути свій улюблений будинок. І його доля невідома. "Мушу сказати, це випробування для душі — втратити все в одну мить", — написав він.

Влада евакуювала понад 30 тис. людей. В окрузі оголошено режим надзвичайної ситуації, вже кілька людей постраждали. До маєтку своєї колишньої дружини, акторки Дженніфер Гарнер, не зміг потрапити Бен Аффлек. Папараці змогли зняти його емоції, коли він не знав, чи евакуювали її та трьох дітей. Аффлек також живе в цьому районі.

Бен Аффлек дивиться на пожежу в Лос-Анджелесі. Фото: Backgrid

Вже згоріло чимало елітних будинків. Фото: Reuters

Дим видно в багатьох районах Лос-Анджелеса. Фото: Reuters

Пожежник намагається загасити вогонь. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця першого сезону шоу "Холостяка" Олександра Шульгіна екстрено евакуюється з Лос-Анджелеса. Також ми розповідали, що у Каліфорнії літак врізався в будівлю меблевої фабрики.