Бен Аффлек и другие голливудские звезды эвакуируются из Лос-Анджелеса из-за пожара — фото

Пожарные пытаются потушить огонь в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

В пригороде Лос-Анджелеса бушуют мощные лесные пожары. Из-за сухой и ветреной погоды огонь перекинулся на жилые дома в элитном районе Пасифик Палисейдс. В нем, в частности, живет актер Бен Аффлек.

Об этом сообщает издание TMZ.

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В престижном и самом дорогом районе Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс, где живут звезды, настоящий апокалипсис. Именно здесь живут и имеют многомиллионные имения Том Хэнкс, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Стивен Спилберг, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и другие знаменитости.

Актер Джеймс Вудс признался в соцсетях, что ему пришлось покинуть свой любимый дом. И его судьба неизвестна. "Должен сказать, это испытание для души — потерять все в один миг", — написал он.

Власти эвакуировали более 30 тыс. человек. В округе объявлен режим чрезвычайной ситуации, уже несколько человек пострадали. В поместье своей бывшей жены, актрисы Дженнифер Гарнер, не смог попасть Бен Аффлек. Папарацци смогли снять его эмоции, когда он не знал, эвакуировали ли ее и троих детей.

Бен Аффлек смотрит на пожар в Лос-Анджелесе. Фото: Backgrid

Уже сгорело немало элитных домов. Фото: Reuters

Дым видно во многих районах Лос-Анджелеса. Фото: Reuters

Пожарный пытается потушить огонь. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что победительница первого сезона шоу "Холостяка" Александра Шульгина экстренно эвакуируется из Лос-Анджелеса. Также мы рассказывали, что в Калифорнии самолет врезался в здание мебельной фабрики.