Олександра Шульгіна з родиною екстрено евакуюється з Каліфорнії через пожежу - фото

Олександра Шульгіна. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Переможниця "Холостяка-1" Олександра Шульгіна разом із родиною опинилася неподалік від епіцентру стихійного лиха. У штаті Каліфорнія в США, де мешкає сім'я, розгорілася масштабна пожежа.

У своєму Instagram знаменитість вийшла на зв'язок із підписниками та розповіла, що відбувається.

Читайте також:

Олександра Шульгіна з родиною тікає від пожежі

У stories Олександра розповіла, що у їхній будинок знаходиться усього у 10 хвилинах від вогняного лиха. Блогерку спершу сповістили про те, що необхідно забрати доньку зі школи.

"У нас екстрена евакуація Анджеліни зі школи і всіх дітей через сильну пожежу. Евакуюють наразі цілий район. Сподіваємося, усе буде добре", — поділилася Шульгіна.

Олександра Шульгіна розповіла про евакуацію. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Однак невдовзі було оголошено евакуацію всього населення, через вітри, які стрімко розповсюджують пожежу. Тож родина швидко зібрала усі необхідні речі, аби виїхати з будинку.

Олександра Шульгіна евакуюється з Лос-Анджелесу. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Блогерка зізналася, що ніколи в житті не відчувала такого жаху та була дуже схвильована. Як поділилася Олександра, внаслідок пожежі спалахнув будинок їхніх друзів, а також школа, в якій навчався син її чоловіка.

Олександра Шульгіна показала пожежу в Каліфорнії. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Пожежі зупинити не можуть, вони пішли далі. Вітер сильний ще добу. Такого жаху я ніколи не відчувала. Згоріла школа сина чоловіка, горять будинки друзів, парки, магазини, машини, люди, які не встигли евакуюватися. Я молюся, щоб усі залишилися живими. Речі — наживне. Заробимо, купимо", — написала Олександра.

Шульгіна розповіла про наслідки пожежі в Лос-Анджелесі. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Як відомо, наразі влада штату намагається евакуювати усе населення в епіцентрі пожежі та надає допомогу постраждалим. Американські чиновники повідомляють про те, що близько 30 тисяч жителів мають евакуюватися, а вогонь може знищити понад 13 тисяч будівель.

За прогнозами метеорологів ця пожежа може стати найбільшою за останні десять років у Південній Каліфорнії.

Раніше ми писали, що Меган Маркл втратила свого улюбленця.

Також Володимира Остапчук з дружиною втрапили в неприємність на дорозі.