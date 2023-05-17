Шарліз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica

Голлівудська акторка Шарліз Терон закрутила роман з моделлю Алексом Дімітрієвічем. Закоханих бачили під час прогулянки у Лос-Анджелесі.

Про це пише Daily Mail.

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Кар'єра чи родина

Алекс Дімітрієвіч брав участь у зйомках для брендів Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman та Combo Boxing.

Раніше Шарліз Терон була у стосунках з Шоном Пенном. Акторка виховує двох прийомних дітей.

У грудні 2022 року Шарліз розповіла в інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter, що, якщо треба б було обирати родину чи кар'єру у кіно, вона б обрала перше.

"Я люблю бути мамою більше, ніж акторкою або продюсером. Ніколи б не подумала, що скажу це. Якщо б мені сказали, що я не зможу поєднувати родину та роботу, я б покинула кар’єру", — говорить Терон.

Нагадаємо, відомого актора Тома Круза помітили з колумбійською співачкою Шакірою у Маямі, де вони разом відвідали Гран–прі Формули–1. Після цього 60–річний актор заявив, що він дуже зацікавлений в акторці, з якою у нього "є хімія".

Раніше стало відомо, що американська співачка Брітні Спірс готується до презентації власних мемуарів. В них вона розповість також скандальні подробиці про роман з ірландським кіноактором Коліном Фарреллом.