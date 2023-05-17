Голливудская актриса Шарлиз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica

Голливудская актриса Шарлиз Терон закрутила роман с моделью Алексом Димитриевичем. Влюбленных видели во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Карьера или семья

Алекс Димитриевич принимал участие в съемках для брендов Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman и Combo Boxing.

Ранее Шарлиз Терон была в отношениях с Шоном Пенном. Актриса воспитывает двоих приемных детей.

В декабре 2022 года Шарлиз рассказала в интервью изданию The Hollywood Reporter, что, если бы надо было выбирать семью или карьеру в кино, она бы выбрала первое.

"Я люблю быть мамой больше, чем актрисой или продюсером. Никогда бы не думала, что скажу это. Если бы мне сказали, что я не смогу совмещать семью и работу, я бы покинула карьеру", — говорит Терон.

Напомним, известного актера Тома Круза заметили с колумбийской певицей Шакирой в Майами, где они вместе посетили Гран-при Формулы-1. После этого 60-летний актер заявил, что он очень заинтересован в актрисе, с которой у него "есть химия".

Ранее стало известно, что американская певица Бритни Спирс готовится к презентации своих мемуаров. В них она расскажет также скандальные подробности о романе с ирландским киноактером Колином Фарреллом.