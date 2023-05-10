Брітні Спірс розповість про роман із Фарреллом у своїх мемуарах: але є проблема

Співачка Брітні Спірс та актор Колін Фаррелл. Фото: колаж Новини.LIVE

Американська співачка Брітні Спірс, яка вже майже п’ять років не виступає на сцені, готується до презентації власних мемуарів. В них вона розповість також скандальні подробиці про роман з ірландським кіноактором Коліном Фарреллом.

Про це із посиланням на інсайдерів повідомляє видання The Sun.

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Подробиці

Вихід мемуарів Спірс відкладено на невизначений час. Видавництво, яке займається її книгою, отримало гнівні листи від адвокатів деяких зірок, з якими у Брітні були стосунки, і про яких артистка згадала на сторінках.

За даними журналістів, йдеться саме про Коліна Фаррелла, стосунки з яким для Брітні закінчилися не найкращим чином. Актор дуже засмутив співачку, коли після їхнього роману він надіслав їй наклейку на бампер автомобіля з написом "Посигналь, якщо ти спала з Коліном Фарреллом". За словами інсайдера, все це було схоже на жарт, але Брітні була роздратована і обурена.

"Їй було важко через те, що деякі люди сміялися з неї", — повідомляє The Sun.

Брітні Спірс та Колін Фаррелл. Фото: Pinterest

Пізніше Колін намагався помиритися з Брітні Спірс і визнавав, що поводився з нею не найкращим чином. Він пояснив, що його поведінка була пов'язана з власними життєвими проблемами, боротьбою з наркотиками та іншими залежностями.

"Заради книги Брітні довелося пройти через емоційні випробування і згадати не найкращі моменти свого життя у 2000-х. Це надто важкі спогади й важкі дні, щоб приховувати цей досвід. У ті бурхливі часи Брітні мала багато інших пригод, навіть невдалий досвід із Коліном", — підсумувало джерело видання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мемуари принца Гаррі побили світовий рекорд за продажами, обігнавши біографію колишнього президента США Барака Обами. Також ми розповідали, що перший чоловік Брітні Спірс помстився їй та зіграв весілля.