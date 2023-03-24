Найкращі ролі голлівудської акторки Джессіки Честейн

Голлівудська акторка Джессіка Честейн

24 березня голлівудській акторці Джессіці Честейн виповнилось 46 років. В серпні минулого року вона приїхала до столиці України. Кінозірка відвідала дитячу клініку, Ірпінь та зустрілась з Президентом України Володимиром Зеленським.

Новини.LIVE розкаже про найвідоміші ролі оскароносної акторки, яка підтримує нас у війні проти країни-терориста.

Прислуга (2011)

Цей фільм став лише п’ятим у фільмографії Джессіки, і за нього вона отримала номінацію на премію "Оскар" в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".

Стрічка заснована на однойменному романі Кетрін Стокетт. У центрі сюжету — письменниця-початківець, яка працює над книгою про нелегке життя кольорових покоївок у південних штатах США. Трагікомічна роль дурнуватої красуні із золотим серцем Селії Фут принесла Джессіці номінацію не тільки на "Оскар", але й премій "Золотий глобус" та BAFTA.

Тридцять хвилин по півночі (2012)

У фільмі розповідається історія про полювання протягом десяти років на Усаму Бін Ладена, після нападу на Всесвітній торговий центр і Пентагон 11 вересня 2001 року. В ньому Джессіка Честейн зіграла розумну спецагентку Майю.

Ця роль принесла акторці "Золотий глобус", а також другу номінацію на "Оскар", але вже в категорії "Найкраща жіноча роль".

Інтерстеллар (2014)

В американсько-британському науково-фантастичному кінофільмі режисера Крістофера Нолана Джессіка грає Мерф, дочку головного героя Купера у виконанні Меттью Макконахі. За сюжетом вона встигає вирости та стати вченим, поки її батько подорожує крізь простір та час. Тому на роль цього персонажа довелося підібрати аж трьох акторок, зокрема зовсім юну на той момент Маккензі Фой та Еллен Берстін.

Марсіянин (2015)

Ще одна космічна кіноепопея, в зйомках якої взяла участь Джессіка. Фільм режисера Рідлі Скотта знято за мотивами однойменної книги Енді Вейра. Сюжет розповідає історію астронавта, який залишається на Марсі без зв'язку із Землею.

Джессіка Честейн грає командира екіпажу Меліссу Льюїс. Після того, як та не знаходить на борту свого товариша Марка Вотні, в якого перевтілився Метт Деймон, вона змушена скомандувати зліт. Передбачалося, що цю роль зіграє австралійська акторка Кейт Бланшетт, але на той момент вона була зайнята іншим проєктом.

Гра Моллі (2017)

Драматична стрічка режисера та сценариста Аарона Соркіна заснована на реальних подіях драма. Вона розповідає про те, як колишня лижниця Моллі Блум на прізвисько Покерна Принцеса керує найдорожчим підпільним казино в Голлівуді.

Ще ще один бенефіс Джессіки Честейн у дебютному режисерському проєкті одного з найкращих сценаристів США. За свою роль у цьому фільмі акторка була номінована на "Золотий глобус".

Очі Таммі Фей (2021)

І ось нарешті той самий фільм, за зйомки в якому Джессіці вручили бажану премію "Оскар" в категорії "Найкраща жіноча роль". Він заснований на однойменній документалці Фентона Бейлі та Ренді Барбато. Стрічка зображує суперечливу історію телеевангелистів Теммі Фей Бейккер і Джима Беккера.

Конкурентками Честейн на "Оскар-2022" були популярні акторки Олівія Колман, Пенелопа Крус, Ніколь Кідман та Крістен Стюарт. Але американська Академія кінематографічних мистецтв і наук відзначила все ж таки Джессіку.

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