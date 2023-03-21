ТОП-7 фільмів, які радить подивитися Ґері Олдмен

Британський актор, режисер Ґері Олдмен

20 березня британському актору, режисеру Ґері Олдмену виповнилось 65 років. За свою кар’єру він зіграв чимало відомих ролей в кіно, зняв власні фільми та отримав престижні нагороди, серед яких премії "Золотий глобус" та "Оскар".

Новини.LIVE розкаже про фільми, які наполегливо радить до перегляду Ґері Олдмен.

Діти райка (Франція, 1945)

Чорно-білий художній фільм — найулюбленіший в колекції зіркового іменинника. Драма режисера Марселя Карне розповідає про акторів паризького театру в перші десятиліття XIX століття. Фільм знято в період німецької окупації за сценарієм Жака Превера.

Стрічку відносять до класики світового кіно. Вона регулярно потрапляє у різні списки та рейтинги найкращих фільмів усіх часів. Рішенням ЮНЕСКО визнана надбанням світової культури. На Венеціанському кінофестивалі фільм "Діти райка" отримав спеціальну згадку міжнародного журі критиків.

Розмова (США, 1974)

Психологічний детектив американського режисера Френсіса Форда Копполи вийшла лише за дев'ять місяців до фільму "Хрещений батько 2". Мотивом стрічки "Розмова" є тематика параної, що панувала США у роки Вотергейтського скандалу. Головну роль виконав дворазовий лауреат премії "Оскар" Джин Гекмен.

Фільм приніс режисеру "Золоту пальмову гілку", а 1995 року стрічку внесли до Національного реєстру фільмів. "Розмова" була номінована на премію "Оскар" у категорії "Найкращий фільм року", проте Коппола програв самому собі, отримавши цю нагороду за "Хрещеного батька 2".

Вісім з половиною (Італія, 1963)

Назва фільму позначає його порядковий номер у фільмографії режисера Федеріко Фелліні. На той час він зняв шість повнометражних фільмів, дві короткометражки, які автор порахував за одну, і спільну стрічку із режисером Альберто Латтуада "Вогні вар'єте". "Вісім з половиною" виборов приз московського кінофестивалю та дві премії "Оскар".

Вважається класикою світового кінематографа. Весь фільм — це змішання реальності та потоку свідомості головного героя, режисера Гвідо Ансельмі: його дитячих спогадів, мрій, сюрреалістичних видінь та осяянь, в яких він шукає натхнення для своєї нової кінокартини.

Чотириста ударів (Франція, 1959)

Це дебютний повнометражний фільм Франсуа Трюффо, багато в чому є автобіографічним. Одна із перших та ключових стрічок французької нової хвилі. 1959 року році виборов приз Каннського кінофестивалю за найкращу режисуру. Також отримав номінацію на премію "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій. Фільм потрапив до списку найкращих фільмів усіх часів за версією видання Sight & Sound та до 250 найкращих фільмів за версією популярного порталу IMDb.

За сюжетом, 13-річний Антуан Дуанель живе з матір'ю і вітчимом у скромному будинку на півночі Парижу. Він зовсім не любить школу та часто прогулює уроки з найкращим другом Рене. Одного разу, тиняючись по Парижу, хлопець бачить матір з коханцем. Антуан краще ладнає з вітчимом, ніж з рідною матір'ю, яка ставиться до нього без турботи й ніжності. З цього все і починається.

Доктор Стрейнджлав (США, Велика Британія, 1964)

Стрічка режисера Стенлі Кубрика вийшла у розпал Холодної війни, трохи понад рік після Карибської кризи як антимілітаристська сатира на військові програми уряду США того часу та перегони озброєння загалом. Знято за мотивами трилера Пітера Джорджа "Червона тривога", вперше опублікованого в 1958 році, в якому розповідається про загальний страх перед ядерним апокаліпсисом.

Кубрик переосмислив першоджерело та зробив чорну комедію. Фільм, повна назва якого "Доктор Стрейнджлав, або як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу" розповідає про одержимого американського генерала Джека Ріппера, який на ґрунті антикомуністичної параної, в обхід вищого командування США та президента, розпочинає ядерну атаку на СРСР.

1989 року включений до Національного реєстру фільмів США як "культурно значущий". Посідає третє місце у списку найкращих комедій та 39-е місце у списку найкращих американських фільмів за версією Американського інституту кіномистецтва. У списку кращих фільмів за версією IMDb стоїть вище за інші фільми Кубрика.

Любовний настрій (Гонконг, 2000)

Артхаусна мелодрама режисера, сценариста і продюсера Вонга Карвая отримала визнання публіки та безліч професійних нагород. У головних ролях зайняті Меггі Чун та Тоні Люн. "Любовний настрій" прийнято поєднувати у трилогію з фільмами "Дикі дні" (1991) та "2046" (2004)

Події стрічки відбуваються у 1960-х роках. Журналіст Чоу Мо Ван та Су Лі Жен в один і той же день в'їжджають у дві сусідні кімнати у прибутковому будинку. В обох є подружжя, яке часто затримується на роботі. Попри добродушність господині дому та сусідів, Чоу та Су часто нудьгують наодинці у своїх кімнатах. Невдовзі з-поміж них зав'язується дружба.

Плата за страх (Франція, 1953)

Трилер режисера Анрі-Жоржа Клузо знято за однойменним романом Жоржа Арно. Отримав найвищі нагороди на Берлінському та Каннському фестивалях, а також премію BAFTA за найкращий фільм. Визнаний роботою, яка перевершує кращі саспенси Хічкока. Фільм був колоризовано (з чорно-білого у кольоровий вигляд) 1996 року за згодою дочки режисера.

Події стрічки відбуваються 1947 року у Гватемалі, в районі, де видобувають нафту. Початкові сцени розгортаються в одному з глухих селищ. Крім метисів та індіанців, у селі влаштувалися й білі пройдисвіти та бродяги. Серед них і головний герой, 30-річний безробітній чоловік, на ім'я Маріо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Венздей", американська акторка Дженна Ортега, допомогла фільму жахів "Крик 6" встановити рекорд. Також ми розповідали, як виглядали герої фільмів "Володар перснів", якби в них знялися собаки.