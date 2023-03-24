Лучшие роли голливудской актрисы Джессики Честейн

Голливудской звезде Джессике Честейн — 46: лучшие роли оскароносной актрисы
24 марта голливудской актрисе Джессике Честейн исполнилось 46 лет. В августе прошлого года она приехала в столицу Украины. Кинозвезда посетила детскую клинику, Ирпень и встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Новини.LIVE расскажет о самых известных ролях оскароносной актрисы, которая поддерживает нас в войне против страны-террориста.
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Прислуга (2011)
Этот фильм стал пятым в фильмографии Джессики, и за него она получила номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана".
Лента основана на одноименном романе Кэтрин Стокетт. В центре сюжета — начинающая писательница, которая работает над книгой о нелегкой жизни цветных горничных в южных штатах США. Трагикомическая роль дурноватой красавицы с золотым сердцем Селии Фут принесла Джессике номинацию не только на "Оскар", но и премий "Золотой глобус" и BAFTA.
Цель номер один (2012)
В фильме рассказывается история об охоте в течение десяти лет на Усаму Бин Ладена после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. В нем Джессика Честейн сыграла умную спецагентку Майю.
Эта роль принесла актрисе "Золотой глобус", а также вторую номинацию на "Оскар", но уже в категории "Лучшая женская роль".
Интерстеллар (2014)
В американско-британском научно-фантастическом кинофильме режиссера Кристофера Нолана Джессика играет Мерф, дочь главного героя Купера в исполнении Мэттью Макконахи. По сюжету она успевает вырасти и стать ученым, пока ее отец путешествует через пространство и время. Поэтому на роль этого персонажа пришлось подобрать трех актрис, в том числе совсем юную на тот момент Маккензи Фой и Эллен Берстин.
Марсианин (2015)
Еще одна космическая киноэпопея, в съемках которой приняла участие Джессика. Фильм режиссера Ридли Скотта снят по мотивам одноименной книги Энди Вейра. Сюжет рассказывает историю астронавта, остающегося на Марсе без связи с Землей.
Джессика Честейн играет командира экипажа Мелиссу Льюис. После того как та не находит на борту своего товарища Марка Уотни, в которого преобразился Мэтт Дэймон, она вынуждена скомандовать взлет. Предполагалось, что эту роль сыграет австралийская актриса Кейт Бланшетт, но в тот момент она была занята другим проектом.
Большая игра (2017)
Драматическая лента режиссера и сценариста Аарона Соркина основана на реальных событиях. Она рассказывает о том, как бывшая лыжница Молли Блум по прозвищу Покерная Принцесса руководит самым дорогим подпольным казино в Голливуде.
Еще один бенефис Джессики Честейн в дебютном режиссерском проекте одного из лучших сценаристов США. За свою роль в этом фильме актриса была номинирована на "Золотой глобус".
Глаза Тамми Фэй (2021)
И вот наконец тот самый фильм, за съемки в котором Джессике вручили желанную премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Он основан на одноименной документалке Фэнтона Бэйли и Рэнди Барбато. Лента изображает противоречивую историю телеэвангелистов Темми Фэй Бэйккера и Джима Беккера.
Конкурентками Честейн на "Оскар-2022" были популярные актрисы Оливия Колман, Пенелопа Крус, Николь Кидман и Кристен Стюарт. Но американская Академия кинематографических искусств и наук отметила все же Джессику.
Напомним, ранее мы писали о самых известных ролях голливудской блондинки Риз Уизерспун, которой исполнилось 47 лет.
Также мы рассказывали о любимых фильмах британского киноактера и режиссера Гери Олдмэна, которому недавно исполнилось 65 лет.